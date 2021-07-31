Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin orman yangınlarıyla ilgili telefonda görüştü
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin orman yangınlarıyla ilgili telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin güneyindeki orman yangınlarıyla ilgili durumu telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin orman yangınlarıyla ilgili telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya’nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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