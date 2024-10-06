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Dahiye'de ajan avı: Üç ihbarcı alıkonuldu

Dahiye'de ajan avı: Üç ihbarcı alıkonuldu

Neslihan Önder
04:006/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail saldırılarında neredeyse tüm komuta kademesini kaybeden Hizbullah’ta “ihanet” endişesi var. Örgütün kalesi Dahiye’de ajan olduklarından şüphelenilen 3 kişi yakalandı. Bu kişilerin video ve fotoğraflarla binaları işaretleyip İsrail’e bildirdiği belirtiliyor. Beyrut’taki Hizbullah üyelerinde ise büyük bir moralsizlik gözleniyor.

Hizbullah örgütü, İsrail tarafından peş peşe yapılan saldırılarla neredeyse tüm komuta kademesinin öldürülmesinin ardından "İhanet" ihtimali üzerinde duruyor. Örgütün kalesi Dahiye'de ajan olduklarından şüphelenilen 3 kişi yakalandı. Bu şahısların, nüfusu 500'i bulan Dahiye bölgesi içerisindeki binaları işaretleyip video ve fotoğraf kaydı aldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin İsrail istihbaratı adına çalıştığı değerlendiriliyor. Bölge kaynaklarından aldığımız bilgiye göre İsrail saldırıları halkı her ne kadar korkutsa da ölümü dahi göze alanlar var. Dahiye’ye girişler saldırılar nedeniyle mümkün olmuyor.


ÖRGÜT TABANINA MORAL VERME ÇABASI

Hizbullah’ın lider kadrosunun birer birer öldürülmesi içte ciddi anlamda çözülmeye neden oldu. Daha önce gazetecilerle ilgilenen bir Hizbullah yetkilisi artık telefonları dahi açmamaya başladı. Hem çözülme hem de keder yaşayan Hizbullah’tan, güneyde yaşanan çatışmalarla ilgili de dikkat çekilci açıklamalar geliyor. Uluslararası basın ve yerel medyanın haber yapmak için girmekte zorlandığı güney bölgelerindeki çatışmalarla ilgili Hizbullah’a yakın haber ajansları günlük olarak bazı veriler paylaşsa da öldürülen İsrail askerleriyle ilgili verilerin doğruluğu bölgede tartışma konusu. Bazen gün içerisinde çok sayıda İsrail askerinin güneydeki çatışmalarda öldürüldüğünü duyuran Hizbullah kaynaklarının bu verileri, tabana moral vermek amaçlı paylaştığı yorumları yapılıyor.


1 günde 25 can daha

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün düzenlediği hava saldırılarındada en az 25 kişinin öldüğünü, 127 kişinin yaralandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan göre, Saldırılar Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye, Bekaa, Baalbek Hirmil, Cebel Lübnan ile başkent Beyrut'taki kasaba ve köylere düzenledi. Saldırılar gece saatlerinde de devam etti. İsrail’in Lübnan’a 23 Eylül’de başlattığı saldırılarında şu ana kadar 1181 kişi öldü, 3318 kişi yaralandı.


#Hizbullah
#ajan
#örgüt

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