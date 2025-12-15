Danimarka ABD’den radar sistemleri alacak

Danimarka, Arktik ve Kuzey Atlantik’te hava gözetleme kapasitesini güçlendirmek amacıyla, ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından geliştirilen yeni nesil radarları envanterine katma kararı aldı. Savunma Bakanlığı, satın alınan yeni radar sistemlerin Skagen, Bornholm ve Faroe Adaları’na konuşlandırılacağını duyurdu. Bu noktalar, Baltık Denizi’nin girişinden Kuzey Atlantik hava ve deniz hatlarına kadar uzanan kritik geçiş güzergahlarını kapsıyor. Bu radarlar, uzun menzilli takip, yüksek hassasiyet ve karmaşık hedefleri ayırt etme kabiliyetleriyle NATO ülkeleri tarafından yaygın şekilde kullanılıyor.