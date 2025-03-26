Danimarka'da kadınlar zorunlu olarak askerlik yapacak

Danimarka'da kadınlar, yalnızca gönüllü olarak askere gidebiliyordu.





18 yaş üstü erkekler içinse askerlik zorunluydu.





Danimarka, ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi ve askerlik süresini uzatmayı planladığını açıkladı.





"Savaştan korunmak için silahlanıyoruz"





Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “Savaş istediğimiz için değil, savaştan korunmak istediğimiz için silahlanıyoruz.” dedi.





Danimarka hükümeti, önümüzdeki 5 yılda savunma bütçesini 6 milyar dolar artırarak NATO’nun harcama hedeflerine de ulaşmak istediğini duyurdu.





"Tam cinsiyet eşitliği sağlanacak"





Avrupa’da askeri harcamalar, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından arttı.





Çarşamba günü yeni planlarını açıklayan Danimarka Başbakanı Frederiksen, bunun 'tam bir cinsiyet eşitliği sağlayacağını' da ekledi.





Askerlik süresi 11 aya çıkıyor





Norveç ve İsveç’in ardından Danimarka, bunu yapan üçüncü Avrupa ülkesi olacak.





Geçtiğimiz yıl askere giden 4 bin 700 kişinin yaklaşık çeyreği kadındı.





Mevcut koşullarda 4 ay olan askerlik süresiyse erkekler ve kadınlar için 11 aya çıkarılacak.





Yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede, 9 bini profesyonel 20 bin asker bulunuyor.





Karar 2026'da uygulanmaya başlayacak





Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord, ülkenin 'tüm savaş gücünü' harekete geçirme ihtiyacı nedeniyle Danimarka’nın 2026 yılından itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacağını bildirdi.





Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise savunma ve güvenlik siyasetlerindeki 'mevcut durum çerçevesinde' ülkenin silahlı kuvvetlerinin daha fazla kişiyi askere alması gerektiğini belirtti.















