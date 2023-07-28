Darbeyle devrilen Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum'dan haber var

Bazı eylemcilerin Rusya bayrağı taşıdığı görülürken, Moskova askerler tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un serbest bırakılması çağrısını yaptı.

, AFP Habern Ajansı'na yaptığı açıklamada, kendi muhafızları tarafından gözaltında tutulan Bazoum'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

, AFP Habern Ajansı'na yaptığı açıklamada, kendi muhafızları tarafından gözaltında tutulan Bazoum'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés. Tous les nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront. #MB

Bu, devlet başkanlığı saray muhafızları tarafından tutulması ve sesini duyuramamasının akabinde gelen ve darbeyi kabul etmediğini ilan eden bir meydan okuma olarak yorumlandı.