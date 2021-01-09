Dünya Demokratların Trumpın görevden alınması çağrısına Bidendan açıklama 6 ayı olsa desteklerim
AMERİKA

Demokratların Trump’ın görevden alınması çağrısına Biden’dan açıklama: 6 ayı olsa desteklerim

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan ve başkanlığı Kongre tarafından onaylanan Joe Biden, Demokratların Donald Trump’ın görevden alınması çağrısına yönelik, "6 ayı daha olsa görevden alınması için desteklerdim" dedi.

Haber Merkezi İHA
Joe Biden
Joe Biden

ABD’de başkanlığı Kongre tarafından onaylanan Joe Biden cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında seçim seremonisinden korona virüs aşısına kadar birçok konuda hazırlıklarını anlattı. Biden, 20 Ocak’ta düzenlenecek törende görevi devralmaya hazırlanırken, Başkan Donald Trump’ın törenine katılmayacağı yönündeki açıklamasını "iyi bir gelişme" olarak nitelendirdi. Trump’ı işaret eden Biden, "Kendisinden en kötü beklentilerimi bile aştı" diyerek ülke için bir utanç kaynağı olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz Çarşamba günü başkent Washington DC’de yaşanan şiddet olaylarını 9-11 terör saldırıları ile kıyaslayan Biden, “Bunun tek farkı görevde olan ABD Başkanının cesaretlendirmesi ile gerçekleşmesi” diye konuştu. Trump’ın törene katılmama kararına yönelik, “Onunla aynı fikirde olduğum birkaç konudan biri” diyen Biden, ayrıca Trump’ın Kongre’deki başkanlık oylamasını engellemesi baskısına karşı duran Başkan Yardımcısı Mike Pence’in devir teslim töreninde bulunmasından mutluluk duyacağını dile getirdi.

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"6 ayı daha olsa görevden alınması için desteklerdim"


Trump’ın görevden alınması talebine değinen Biden, "Eğer ofiste 6 ay daha süresi olsaydı bunun ile ilgili tüm çabaları desteklerdim. Ama şu anda hedefim ayın 20’sinde görevi alıp ve kontrolü sağlayarak planladığımız işleri gerçekleştirmek” dedi.

  • Çarşamba günü yaşanan olaylarla ilgili Senatör Mitt Romney gibi birçok Cumhuriyetçi Parti Kongre üyesinin ne kadar doğru kişiler olduklarını ortaya koyduğunu, ancak Ted Cruz gibi bazı Trump destekçilerinin de en az Trump kadar sorumlu olduğunu ifade etti.

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"Koronavirüs aşısı dağıtımı hızlanacak"

Trump yönetiminin elde olan aşı miktarının yarısını ikinci aşı için tutma kararını kaldıracağını belirten Biden, eldeki aşılar ile ilk aşılamaların hemen yapılacağını ve gelecek olanlar ile ikinci dozların gerçekleşeceğini açıkladı. Biden ayrıca Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in eyaletler ile görüştüğünü belirterek aşının dağıtılmasının hızlandırılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Biden, "Trump, Başkan olarak hizmet etmeye uygun değil. Yeni yönetim, Trump suçlamalarına değil, salgın ve ekonomiye odaklanacak. Kabinede kadınlara da erkekler kadar yer verilecek. Ayrıca azınlıklar da Kabine’de her zamankinden daha fazla olacak" ifadelerini kullandı.

  • Öte yandan geçtiğimiz Perşembe günü ABD’de virüs nedeniyle 4 binin üzerinde ölüm kaydedilmişti.

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