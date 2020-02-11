Derhal durdurun

Cumartesi günü de uzlaşının çıkmadığı görüşmenin ardından heyetler dün öğle saatlerinde bu sefer Külliye’de buluştu. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın başkanlığındaki heyet ile Rus heyetinin yaptığı görüşmede İdlib’te Türk askerine yapılan saldırı en sert şekilde kınandı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Görüşmede İdlib’deki uluslararası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınanmış ve saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirilmiştir. Türk askerine karşı yapılan saldırının kabul edilemez olduğu, saldırıya en sert şekilde mukabele edildiği ve bundan sonra da edileceği belirtilmiştir. Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gereği şiddetle vurgulanmıştır” denildi. Görüşmede Soçi mutabakatının garantörlerinden olan Rusya’nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verilerek, askerlerimize yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı yönündeki kararlılığımızın altı çizildi.

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