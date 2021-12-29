Dünya Desmond Tutu İsrail işgaline karşı tavizsizdi
AFRİKA

Desmond Tutu İsrail işgaline karşı tavizsizdi

90 yaşında hayatını kaybeden, Güney Afrika’da apartheid rejimine karşı verilen mücadelenin sembol isimlerinden biri olan, Nobel Barış Ödüllü başpsikopos Desmond Tutu, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgaline karşı tavizsiz tutumuyla biliniyordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Desmond Tutu İsrail işgaline karşı tavizsizdi
Desmond Tutu

90 yaşında hayatını kaybeden, Güney Afrika’da apartheid rejimine karşı verilen mücadelenin sembol isimlerinden biri olan, Nobel Barış Ödüllü başpsikopos Desmond Tutu, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgaline karşı tavizsiz tutumuyla biliniyordu.

Katıldığı her platformda, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgaline ve ayrımcı uygulamalarına dikkati çeken Desmond Tutu, dünyanın sessizliğine de tepki gösteren isimler arasındaydı.

İSRAİL'İN APARTHEID UYGULAMALARINI GÖSTERDİ

2013’te Filistin’i ziyaret eden Desmond Tutu, “Filistinlilerin günlük karşılaştığı uygulamalar, Güney Afrika’da yaşadığımız türden şeyler” ifadesiyle, İsrail’in apartheid uygulamalarını gözler önüne sermişti.

Tutu, “Keşke Filistinlilerin durumu hakkında sessiz kalabilseydim ama yapamam” ifadelerini kullanarak, Yahudi lobileri tarafından kendisine yönelik eleştirilere tepki göstermişti.

Güney Afrikalı din adamı, Kasım 2006’da Gazze’deki insani durumu yerinde görmek üzere bölgeye girmek istemiş, İsrail yönetiminin izin vermemesi üzerine de Mısır’dan Gazze’ye geçmiş ve İsrail zulmünü anlatan çalışmasını Birleşmiş Milletler’e sunmuştu.

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