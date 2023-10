Dışarı adım atsa evine el koyacaklar

HER GÜN TEHDİT EDİLİYORLAR

6 kişilik Garip ailesinin yaşadığı mahalle, 1979’dan bu yana Yahudi işgalciler sistematik biçimde gasp edildi. Mahallede kalan tek Filistinli Garip ailesi, taciz ve tehditlere rağmen buradan ayrılmayı, evlerinin çalınmasını reddediyor. Her yanı kameralarla döşenen evin etrafı 3-4 metrelik demir tellerle sarılmış. Eve girmek isteyenler de Yahudi askerlerinin iznini almak zorunda. Yıllardır çocukları da dahil her türlü gözaltı, ceza, hakaret ve tehdide maruz kalan ve buna rağmen evinden çıkmayan Saadat Garip ile ailesi şimdilerde daha büyük bir tehditle karşı karşıya. İsrail askerleri bu kez ailenin elektrik ve suyunu kesti. 7 Ekim’in intikamını almak istediklerini söyleyen askerler, Garip ailesinin bir an önce evlerinden çıkmasını istedi. Böylelikle o evin de çalınarak Yahudi yerleşimlere katılması hedefleniyor. Ancak evin reisi Saadat Garip, aile yadigarı evinden bir saniye olsun ayrılmıyor. “Evin birkaç metre ötesine gidersem eşim ve çocuklarıma baskın yapacaklar. Evden atacaklar. Bu yüzden 7/24 buradayım. Ölsem de terk etmem” dedi.