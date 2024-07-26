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Dışişleri Bakanı Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü: İkili temasların takvimine değinildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki görüşmede, ticari ve ekonomik iş birliğinin ele alındığını bildirdi. Açıklamada, "En üst ve yüksek düzeydeki yaklaşan ikili temasların takvimine değinildi." ifadeleri kullanıldı.

23:21 - 26/07/2024 جمعہ
Güncelleme: 23:21 - 26/07/2024 جمعہ
AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lavrov ve Fidan'ın, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Laos'un başkenti Viyentiyan'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin giderek genişlemesini sağlamaya yönelik tedbirler vurgulanarak ikili ilişkilere yönelik güncel konuların ele alındığı kaydedildi.

"İkili temasların takvimine değinildi"

Çok taraflı platformlar da dahil olmak üzere uluslararası alanda Rusya ile Türkiye arasındaki pratik etkileşimin belirli yönlerinin müzakere edildiği belirtilen açıklamada,
"En üst ve yüksek düzeydeki yaklaşan ikili temasların takvimine değinildi.
" ifadeleri kullanıldı.

Gazze ve Suriye'yi görüşmüşlerdi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Viyentiyan'da, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alınmıştı.

İki mevkidaş görüşmede ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleleri değerlendirmişti.



#Hakan Fidan
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#Dışişleri Bakanı
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