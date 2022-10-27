Dünya Dışişlerinden güvenoyu alan yeni Irak hükümetine tebrik açıklaması
ORTADOĞU

Dışişlerinden güvenoyu alan yeni Irak hükümetine tebrik açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Şiya es-Sudani başbakanlığındaki hükûmetin güvenoyu almasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Dışişlerinden güvenoyu alan yeni Irak hükümetine tebrik açıklaması
Irak'ta Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığındaki yeni hükümet Meclisten güvenoyu aldı. Başbakan es-Sudani, konuşma yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta yeni hükûmetin Temsilciler Meclisinden güvenoyu alarak göreve başlamasının memnuniyetle karşılandığı, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar dilendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Irak'la iş birliğini sürdürmeye hazır olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yeni hükûmetin kapsayıcı bir yaklaşımla Irak halkının beklentilerini karşılayacak, Irak’ın huzurunu, istikrarını ve refahını güçlendirecek adımlar atacağına inanıyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi yeni hükûmetle de karşılıklı hassasiyetlere saygı ve müşterek menfaatler temelinde her alanda iş birliğini sürdürmeye hazırdır."

Irak'ta yeni hükümet Meclisten güvenoyu aldı
DÜNYA
Irak'ta yeni hükümet Meclisten güvenoyu aldı
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