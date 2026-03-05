DMO: Hürmüz’de kontrol bizde

İran Devrim Muhafızları, küresel enerji geçişi için önemli bir geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen ellerinde olduğunu açıkladı.
Hükümetler, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmek için çabalarken, İran, küresel hisse senetlerinin değer kaybetmesine neden olan savaşın beşinci gününde bölgedeki ülkelere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını genişletti. Enerji fiyatlarının zaten hızla yükseldiği bir dönemde, Başkan Donald Trump, ABD Donanmasının, hayati öneme sahip Körfez nakliye yolunda petrol tankerlerine eşlik etmeye hazır olduğunu söylemişti. Savaşın başlarında, Devrim Muhafızları gemileri boğaza girmemeleri konusunda uyarmıştı ve büyük nakliye şirketleri, denizcilik kuruluşlarının birkaç gemiye saldırı düzenlendiğini bildirmesiyle birlikte, Hürmüz’den geçişi askıya almıştı.
GEÇİŞLER KAPATILMIŞTI
Öte yandan, İran'da yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı bir haberinde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği kaydedildi. İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.
ABD İran gemisini batırdı
- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bir İran savaş gemisininin Hint Okyanusu'nda torpido ile batırıldığını açıkladı. Güney Asya adası ülkesi Sri Lanka yakınlarında bir İran savaş gemisine bir ABD denizaltısının saldırı düzenledikten sonra en az 80 denizci öldü ayrıca olayda 78 denizci de yaralandı. Sri Lanka donanması ve hava kuvvetleri, saldırıya uğrayan IRIS Dena gemisinin mürettebatını kurtarmak için ortak bir kurtarma operasyonu yürüttüğü aktarıldı. Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin battığını teyit etti.