DMO: Hürmüz’de kontrol bizde

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bir İran savaş gemisininin Hint Okyanusu'nda torpido ile batırıldığını açıkladı. Güney Asya adası ülkesi Sri Lanka yakınlarında bir İran savaş gemisine bir ABD denizaltısının saldırı düzenledikten sonra en az 80 denizci öldü ayrıca olayda 78 denizci de yaralandı. Sri Lanka donanması ve hava kuvvetleri, saldırıya uğrayan IRIS Dena gemisinin mürettebatını kurtarmak için ortak bir kurtarma operasyonu yürüttüğü aktarıldı. Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin battığını teyit etti.