Donbas’ın kaderi Severodonetsk’in savunmasına bağlı: Rus birlikleri şehrin eteklerinde

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 3. ayında, çatışmalar Donbas bölgesinde yoğunlaştı. Kiev’i düşüremeyen Rus güçleri, operasyonun 2. kısmı olarak nitelediği Donbas kuşatmasında, çevre şehirlerdeki birliklerini de bölgeye sevk ederek bütün gücünü seferber etti. Günlerdir devam eden hava saldırıları ve topçu atışlarıyla Ukrayna güçlerine nefes aldırmayan Rusya, “Donbas’ın Mariupol’ü” olarak lanse edilen ve bölgedeki ilerleyişte kritik bir eşik olduğu vurgulanan Severodonetsk kentinin iç kısmına kadar ilerledi. Uzmanlar, “Donbas’ın kaderi Severodonetsk’teki direnişe bağlı” yorumunda bulunurken, ABD merkezli Savaş Araştırmaları Ensitütüsü, “Severodonetsk, Lugansk bölgesinde Rusların kontrol etmediği son önemli nüfus merkezidir” sözleri ile kentin önemine dikkat çekti.

RUS GÜÇLERİ İLERLİYOR

Rus birliklerinin Severodonetsk’e girdiğini ve “şehrin merkezine” ilerlediğini doğrulayan Ukrayna’nın Luhansk Valisi Serhiy Gayday, Ukrayna askerlerinin kentten çekilmek zorunda kalabileceğini söyledi. Pazar günki saldırılarda iki kişinin öldüğünü 50’den fazla evin yıkıldığını ve kentin büyük bölümünün harabeye döndüğünü belirten Gayday, “Severodonetsk ve Lysychansk’ı kuşatmaya çalışıyorlar. Ruslar şehrin kuzeydoğu ve güneydoğu eteklerindeki hakimiyetlerini pekiştirdi” ifadelerini kullandı.

MÜHİMMAT YIĞIYOR

Şehirde internet erişiminin kısıtlı olduğunu belirten Vali, “Şu anda çatışmalar çok şiddetli ve durumumuz kötü. Ancak direnmeyi sürdüreceğiz” sözleri ile durumun vahametini gözler önüne serdi. İnsani yardımın neredeyse her gün geldiğini ve şehirlerdeki sivillerin tahliyelerini sürdürdüklerini belirten Gayday, “Ruslar Severodonetsk bölgesine büyük miktarlarda mühimmat ve teçhizat taşıyor” sözleri ile Moskova’nın bölgede ağırlığını artırdığını vurguladı.

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“ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ ÖNCELİK”

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Fransız TF1 kanalına verdiği demeçte, Doğu Ukrayna’nın “özgürleşterilmesinin” Rusya için “koşulsuz bir öncelik” olduğunu söyledi. Amaçlarının “Ukrayna ordusu ve taburlarının Moskova’nın bağımsız devletler olarak tanıdığı Donetsk ve Luhansk’tan çıkarılması” olduğunu vurgulayan Bakan, hedefleri doğrultusunda mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Terminatörler ilk kez cephede görüntülendi

Ukrayna işgali nedeniyle bütün gücünü seferber eden Rusya, istediği sonucu elde etmek için hangardan ağır zırhlılarını çıkarmaya başladı. Donbas bölgesinde çatışmalar sürerken, Rus güçlerine ait “Terminatör” lakaplı son teknoloji ürünü tanklar, kritik güzergahlardan biri olan Bakhmut kasabasına giden yolda ilk kez görüntülendi. Dakikada 600 mermi ateşleyebilen Terminatörler, uçakları, helikopterleri ve 6 buçuk kilometre uzaklıktaki hedefi imha edebiliyor. İki adet 30 milimetrelik top ve el bombası atıcıları ile donatılan Rus tankları, mürettebatını kimyasal saldırılara veya radyasyona karşı koruyabiliyor.