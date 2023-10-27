DSÖ'den Gazze için ateşkes çağrısı: Yalvarıyoruz ve çağırıyoruz

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 21. gününde devam ediyor.

Filistinlilerin tüm dünya ile bağlantısını kesen İsrail, Gazze'de bugüne kadarki yaptığı katliamlarını katlayacak kara operasyonlarını genişlettiğini açıkladı.

Bu süreçler yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü'nden de (DSÖ) ateşkes çağrısı geldi.

Kayıpları durdurmanın tek yolunun barış için çalışmak olduğunu ifade eden Ghebreyesus, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: