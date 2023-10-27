DSÖ'den Gazze için ateşkes çağrısı: Yalvarıyoruz ve çağırıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları sürerken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "yalvarıyoruz" diyerek ateşkes çağrısında bulundu.
İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 21. gününde devam ediyor.
İsrail hedef gözetmeksizin canice saldırılarını sürdürürken Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.
Filistinlilerin tüm dünya ile bağlantısını kesen İsrail, Gazze'de bugüne kadarki yaptığı katliamlarını katlayacak kara operasyonlarını genişlettiğini açıkladı.
Bu süreçler yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü'nden de (DSÖ) ateşkes çağrısı geldi.
"Yalvarıyoruz, çağırıyoruz"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Yalvarıyoruz, çağırıyoruz, ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanarak ateşkes çağrısında bulundu.
Kayıpları durdurmanın tek yolunun barış için çalışmak olduğunu ifade eden Ghebreyesus, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Filistin'de 53 Birleşmiş Milletler meslektaşımızı kaybetmenin acısını anlatacak kelime yok. Yalvarıyoruz, çağırıyoruz, ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bu trajik kayıpları durdurmanın tek yolu barış için çalışmaktır."