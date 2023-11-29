DSÖ'den Gazze için 'kalıcı ateşkes' çağrısı: Binlerce vaka tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın hastalık riskinin arttığı Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırılarının büyük yıkıma neden olduğu Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze'de şu anda 1,3 milyon kişi barınaklarda yaşıyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, aşırı kalabalık ortamın yanı sıra yiyecek, su, sanitasyon, temel hijyen, atık yönetimi ve ilaca erişim eksikliğinin çok sayıda salgın hastalıklara neden olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'de 111 bin şiddetli solunum yolu enfeksiyonu, 12 bin uyuz, beş yaş altı çocuklarda 36 bin, 5 yaş üstü kişilerde 39 bin ishal, 24 bin cilt kızarması, 2 bin 500 impetigo (deri hastalığı) ve 2 bin 500 su çiçeği vakasının görüldüğünü kaydetti. Yaklaşık 1100 kişiye de sarılık teşhisi konulduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, Gazze'de salgın hastalık riskinin arttığının altını çizdi.

Ghebreyesus, "Yaşam koşulları ve sağlık hizmetlerinin eksikliği göz önüne alındığında, bombalamalardan ziyade hastalıklardan ölebilecek insan sayısı daha fazla. Şimdi (Gazze'de) kalıcı ateşkese ihtiyacımız var. Bu siviller için ölüm kalım meselesi." ifadesini kullandı.







