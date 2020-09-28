Dünyaca ünlü enerji uzmanı İsrail basınına konuştu: Türkiye çok önemli güç, mutlaka dahil etmeli

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervleri hem bölge ülkeleri için hem de Avrupa için stratejik önemde bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi dışlayarak kurulan Doğu Akdeniz Enerji Forumu, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki rezervlerini Avrupa'ya taşımayı planlıyor.

Bu foruma katılan ülkeler İsrail, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Ürdün, Filistin idi.

EastMed olarak nitelendirilen bu projenin işlevsel olmayacağı, maliyetler nedeniyle Türkiye'nin bypass edilerek gazın Avrupa'ya gazı taşınamayacağı biliniyor.

"AVRUPA TÜRKİYE'Yİ BU FORUMA DAHİL ETMELİ"

İsrail'de yayın yapan The Times Of Israel gazetesine konuşan Enerji Uzmanı Brenda Shaffer, "Türkiye çok önemli bir güç. Rusya ve Karadeniz'i çevreleyen güçlü bir devlet. Türkiye'yi foruma davet etmemek büyük bir hata. AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Enerji Forumu'na katılımı için baskı yapmalı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HALA ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜÇ"

Doğu Akdeniz Enerji Forumu'nun Türkiye karşıtı bir oluşum gibi kurulduğuna dikkat çeken Shaffer, şunları söyledi:

"Düşmanları dahil etmediğiniz bölgesel işbirliğinin bir anlamı yoktur. İsrail dışında herkesin davet edildiği bir forum hayal edin. İsrail doğal olarak bunu 'İsrail karşıtı' oluşum olarak görecektir. Bu proje gerilimi arttırdı. Türkiye hala çok önemli bir güç. İsrail'in Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde 'sıfır toplamlı oyun' olmalı"