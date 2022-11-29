Dünyanın en büyük yanardağı harekete geçti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD’nin Hawaii eyaletindeki dünyanın en büyük volkanı olarak bilinen Mauna Loa'nın harekete geçtiğini duyurdu. Patlama ardından bir çok depremi de beraberinde getirdi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS)' nin bildirdiğine göre, ABD’nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağ’ında patlama meydana geldi.
Lav akışının şu an zirvede bulunduğunu belirten USGS, bölge halkı için henüz bir tehdit bulunmadığını şu sözlerle aktardı: "Şu anda lav akışı zirvede tutuluyor, bölgedeki toplulukları tehdit etmiyor."
Depremler meydana geldi
Öte yandan, patlamanın ardından son 2 saat içerisinde en büyüğü 4.2 olan çok sayıda deprem kaydedildi.
Uyarı seviyesi yükseltildi
Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, yanardağ alarmının tavsiyeden uyarı seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Gözlemevi ayrıca, patlamanın detaylarının incelenmesi için havadan inceleme yapılacağını aktardı.