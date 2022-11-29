Dünya Dünyanın en büyük yanardağı harekete geçti
AMERİKA

Dünyanın en büyük yanardağı harekete geçti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD’nin Hawaii eyaletindeki dünyanın en büyük volkanı olarak bilinen Mauna Loa'nın harekete geçtiğini duyurdu. Patlama ardından bir çok depremi de beraberinde getirdi.

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Haber Merkezi İHA
Dünyanın en büyük yanardağı harekete geçti
Mauna Loa Yanardağında Patlama

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS)' nin bildirdiğine göre, ABD’nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağ’ında patlama meydana geldi.

Lav akışının şu an zirvede bulunduğunu belirten USGS, bölge halkı için henüz bir tehdit bulunmadığını şu sözlerle aktardı: "Şu anda lav akışı zirvede tutuluyor, bölgedeki toplulukları tehdit etmiyor."

Depremler meydana geldi

Öte yandan, patlamanın ardından son 2 saat içerisinde en büyüğü 4.2 olan çok sayıda deprem kaydedildi.

Uyarı seviyesi yükseltildi

Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, yanardağ alarmının tavsiyeden uyarı seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Gözlemevi ayrıca, patlamanın detaylarının incelenmesi için havadan inceleme yapılacağını aktardı.

ABD'de bulunan dünyanın en büyük aktif volkanı patladı
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ABD'de bulunan dünyanın en büyük aktif volkanı patladı
ABD'nin Hawaii Eyaleti'nde bulunan ve dünyanın en büyük aktif volkanı olarak bilinen Mauna Loa patladı. Mauna Loa'nın en son 40 yıl önce patladığını ifade eden Amerikalı yetkililer, acil durum ilan etti. Volkanik patlamadan sonra etrafa çok büyük oranda lav yayıldığı ve volkanın eteklerine kadar indiği belirtildi. İnsanlara derhal evlerini terk etmeye hazır olmaları için acil durum talimatı verildi. Yetkililer, lavların şimdilik 'kontrollü yayıldığını' ancak insanları ve çevreyi tehdit etmesinin ihtimali bulunduğunu bildirdi. Patlamanın, volkanın en derininden gelmediğini ve bu sebeple çok büyük bir doğal afet yaşanmadığını ifade eden yetkililer, patlamanın sebebini araştırıyor.

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