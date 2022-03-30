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Dünya Dünyanın en uzun uçuşu el değiştiriyor
AVRUPA

Dünyanın en uzun uçuşu el değiştiriyor

Cathay Pacific, Rus hava sahasından kaçınmak için dünyanın en uzun uçuşunu planlıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, özellikle havacılık sektöründe dengeleri değiştirdi. Çünkü artık birçok havayolu, Rusya'nın hava sahasını kullanamıyor. Bu durum, dünyanın en uzun süren uçak yolculuğunun da el değiştirmesine neden olacak.

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Haber Merkezi Diğer
​Dünyanın en uzun uçuşu el değiştiriyor
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Dünyanın en uzun süren uçak yolculuğu, Singapur Hava Yolları’nın New York'a olan 15 bin 348 kilometrelik uçuşuna ait.

Rusya-Ukrayna savaşı, dünyanın en uzun süren uçak yolculuğunun da el değiştirmesine neden olacak.

Yeni rekor geliyor

Cathay Pacific, Rus hava sahasından kaçınmak için kesintisiz New York - Hong Kong uçuşunu planlıyor.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse bu uçuş, 16 bin 618 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun uçuşu olacak. Söz konusu yolculuğun yaklaşık 17 saat sürmesi bekleniyor.

Cathay Pacific'in rotası değiştirilen uçuşu, Kuzey Kutbu ve merkezi Rusya'yı geçmek yerine John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak ve Atlantik, Birleşik Krallık ve Güney Avrupa'yı geçerek, Orta Asya üzerinden Hong Kong'a iniş yapacak.

Uçuşun Airbus A350-1000 ile gerçekleştirileceğini belirten Cathay Pacific sözcüsü, "Havacılık dünyasındaki olası olaylar veya senaryolar için her zaman acil durum rotalarına hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.
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