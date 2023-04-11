Dünyaya sitem Türkiye’ye teşekkür

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında ağır hasar alan Suriye de yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir yandan yıkılan binaların enkazları kaldırılırken, diğer yandan da Türkiye üzerinden bölgeye ulaşan dernek ve vakıflar insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede çalışmalar mahalli meclisler ve yerel yönetimler tarafından sürdürülürken, zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan Suriyeli depremzedeler dünyadan yardım bekliyor.

Fotoğraflar: Mustafa İlhan.

4 bin kişi hayatını kaybetti

Yeni Şafak, depremden en çok etkilenen Cinderes bölgesine girdi. Suriye’nin kuzeyinde yer alan Cinderes’te, yaşanan depremin ardından 4 bin kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişinin yaralandığı bölgede 278 bina tamamen yıkılırken, bin 220 bina ağır hasar aldı. Cinderes’te yaşayan yaklaşık bin aile ise Türkiye’nin kontrolündeki diğer yerlere göç etti.

ÇADIR KENTLER KURULDU

Depremin ardından ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları depremden etkilenen bölgelerde çalışmaya başlamış. Arama kurtarma çalışmalarının ardından Suriyeli depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için çadır kentler kurulmuş. Bölgede çadırların dışından herhangi bir barınma alanı yok.

AFAD’IN YARDIM ELİ

Bölgeye yardım elini uzatan AFAD, yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği Suriye’de depremzedelerin yeme, içme gibi yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Türkiye üzerinden bölgeye ulaştırılan yardımlar hayati önem taşıyor. Esnafın faaliyetlerine devam ettiği bölgede, enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

ÇADIR KENTLERDE HİJYEN SORUNU

Suriye’de kurulan çadır kentler herhangi bir alt yapı bulunmazken, çocuk ve yetişkinlerin yaşadığı alanlarda hijyen sorunu göze çarpıyor. Bölgede duş alma olanağı bulunmazken, yıllardır savaşın mağdur ettiği insanlar, depremin getirdiği çaresizlik içinde yaşama tutunmaya çalışıyor.

Mustafa Vaddah. Semahir Semif Resid.

Yardımlarla iyileştik

Depremden sonra evinin yıkıldığını söyleyen Semahir Semif Resid, "Şimdi çadırdayız. Bizimle birlikte Türkiye de depremi yaşadı ama Türkler bu kadar acıları varken ve bizden daha fazla yıkım yaşamışken bu vahim halde bile bize yardım gönderiyor Onlara çok teşekkür ediyoruz. Türk milleti iyi ki var" dedi. Ticaretle uğraşan Mustafa Vaddah ise, depremin ilk gününün çok kötü olduğunu belirterek, "Yardımların gelmesiyle daha iyi olduk. Türk halkına müteşekkiriz, unutmayacağız" diye konuştu. Her şeye rağmen yüzü gülen çocuklar hayırsever vatandaşlardan ayakkabı, çikolata ve oyuncak istedi.







