Ekvador'da askeri helikopter kazası: Sekiz kişi hayatını kaybetti

BM tarafından "dünyanın en büyük insani felaketlerinden biri" olarak tanımlanan Sudan'daki iç savaş birinci yılını doldurdu. 15 Nisan 2023'te ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalar yüzünden milyonlarca insan mülteci konumuna düştü. Çatışmalara henüz çözüm üretilemezken her ne kadar taraflardan biri zafere ulaşamasa da sahada önemli gelişmeler yaşanıyor.