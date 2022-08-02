Dünya El Kaide elebaşı Zavahirinin öldürülmesinden sonra Bidendan ilk açıklama Adalet yerini buldu
AMERİKA

El Kaide elebaşı Zavahiri'nin öldürülmesinden sonra Biden'dan ilk açıklama: Adalet yerini buldu

ABD Başkanı Joe Biden, El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri’nin Afganistan’da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğruladı. 'Operasyon benim emrimle pazar günü yapıldı' diyen Biden, "Artık adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
El Kaide elebaşı Zavahirinin öldürülmesinden sonra Bidendan ilk açıklama: Adalet yerini buldu
ABD Başkanı Joe Biden

Beyaz Saray bahçesinde kameraların karşısına geçen Biden, Zavahiri’nin Kabil’de ailesi ile saklandığının tespit edildiğini ve kendisinin onayı ile pazar günü insansız hava aracı ile operasyon düzenlendiğini belirtti.

Biden, "Zavahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok" diye konuştu.

Zavahiri’ye yönelik operasyon ile "adalet"in yerine getirildiğini kaydeden Biden, 11 Eylül 2001 saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine de rahatlama sağlandığını ifade etti.

Biden, "Bu gece bir kez daha netleştiriyoruz ki ne kadar sürerse sürsün, nereye saklanırsanız saklanın, halkımız için bir tehdit iseniz, ABD sizi bulur ve çıkarır" dedi.

Zavahiri'ye yönelik operasyonu "bir başarı" olarak niteleyen Biden, ABD istihbarat birimlerine de bu konudaki "olağanüstü ısrarları ve becerileri" dolayısıyla teşekkür etti.

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