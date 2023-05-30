El Salvadorlu eski devlet başkanına çetelerle iş birliğinden 14 yıl hapis cezası

Bölge basınında çıkan habere göre, mahkeme, Funes'in ülkede cinayet oranlarını düşürmek amacıyla çetelerle anlaşma yaptığını ve bunun karşılığında çete liderlerine cezaevlerinde bazı imtiyazlar tanındığını bildirdi.

Mahkeme ayrıca eski Güvenlik Bakanı emekli General David Munguia Payes'e de benzer suçlamadan 18 yıl hapis cezası verdi.

Payes, duruşma sonundaki açıklamasında, birçok usulsüzlüğün olduğunu kabul ettiğini ancak kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbir yasal dayanağının olmadığını savundu.