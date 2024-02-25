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Eli kanlı ortak işgale böyle onay verdi: ABD'den Refah'a operasyon için İsrail'e 'plan' şartı

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'in Refah'a yönelik hazırlandığı askeri operasyona eli kanlı ortağı ABD'den şartlı onay geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, sivilleri koruyacak, güvenlik, gıda, kıyafet ve barınak sağlayacak bir plan olmadan Refah'ta ilave "askeri operasyon" istemediklerini İsrailli yetkililerle tüm görüşmelerinde açık bir şekilde dile getirdiklerini belirtti.

22:21 - 25/02/2024 الأحد
Güncelleme: 23:51 - 25/02/2024 الأحد
AA
Jake Sullivan
Jake Sullivan

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli yetkililerle görüşmelerinde açık şekilde Refah'ta sivilleri korumaya yönelik bir plan görmeden "askeri operasyon" istemediklerini söylediklerini aktardı.

Sullivan, NBC ve CNN'e röportaj verdi.

"İnsani plan yoksa askeri operasyon da yok"

ABD Başkanı Joe Biden'a Refah'taki sivillerin korunmasına ilişkin bir plan sunulmadığını kaydeden Sullivan, "Gazze'nin diğer tarafında yürütülen operasyonlar nedeniyle küçücük bir alana sıkıştırılmış 1 milyon kişiden bahsediyoruz. Aynı zamanda tüm insani yardım sistemi de burada." dedi.

Sullivan, sivilleri koruyacak, güvenlik, gıda, kıyafet ve barınak sağlayacak bir plan olmadan Refah'ta ilave "askeri operasyon" istemediklerini İsrailli yetkililerle tüm görüşmelerinde açık bir şekilde dile getirdiklerini belirtti.

"Esir takası için 'genel anlayış' sağlandı"

Planı görene kadar Biden'ın İsrail'e silah satışını askıya alma ihtimali bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Sullivan, varsayımda bulunmak istemediğini, görüşlerini İsrail'e net bir şekilde aktardıklarını, bu çerçevede Tel Aviv'in dönüş yapmasını beklediklerini bildirdi.

Sullivan, Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar arasında yürütülen görüşmelerle ilgili ise detaya girmeyeceğini ancak esir takası ve çatışmalara aranın nasıl yürütüleceği konusunda "genel bir anlayış" sağlandığını dile getirdi.

Mısır ve Hamas yetkililerinin Katar'da ilave görüşmeler yapacağını aktaran Sullivan, konuya ilişkin nihai anlaşma sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Bekleyip, göreceğiz." dedi.



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