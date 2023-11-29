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Dünya

Elon Musk'tan Hamas'ın Gazze davetine ret: Şu anda tehlikeli

Yahudi lobisinin baskılara dayanamayan ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail'de Netanyahu ile bir araya gelmiş, siyonistlerin tiyatrosunu seyretmişti. Hamas yöneticileri de Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırmıştı. Hamas'ın Gazze davetini geri çeviren Musk, "Şu anda burası biraz tehlikeli görünüyor" dedi. Musk, 'müreffeh Gazze' mesajı verdi.

13:18 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Musk, Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.

Musk, Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.

ABD'li milyarder girişimci ve X sosyal medya mecrasının sahibi Elon Musk, İsrail lobisinin yoğun tehdidi sonrasında Tel-Aviv'i ziyaret etti. X'te Filistin'e destek paylaşımlarını engellemeyi reddeden Musk, reklam gelirleriyle tehdit ediliyordu. İşgalci güce bir ziyaret gerçekleştiren Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hamas'ın saldırdığı iddia edilen bir kibutzu da ziyaret etti. Musk'a işgalci gücün askeri yetkilileri tarafından brifing verildi ve içi mermi kovanı dolu boş beşikler gösterilerek adeta bir tiyatro sahnelendi. Sadece 7 Ekim'den sonra Gazze'de binlerce çocuğun öldürülmesine neden olan saldırıların emrini veren Netanyahu'nun Musk'a bir beşik göstermesi "hem katil hem soytarı" yorumuna neden oldu.

  • Öte yandan İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını iddia etti.

Hamas'tan Gazze daveti

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, ABD'li milyarder Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırdı. Hamdan, "Gazze halkına yapılan katliamların ve yıkımların boyutlarını objektiflik ve inandırıcılık standartlarına uygun olarak görmek için kendisini Gazze'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Musk daveti reddetti

Ancak Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi, bu çağrıya "hayır" yanıtını verdi. Elon Musk, X platformunda konuya ilişkin bir paylaşımın altına yaptığı yorumda şöyle dedi:

"Şu anda burası (Gazze) biraz tehlikeli görünüyor. Uzun vadeli müreffeh bir Gazze, tüm taraflar için iyi olur."






#Elon Musk
#Hamas
#İsrail
#Gazze
29 dakika önce
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