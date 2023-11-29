Elon Musk'tan Hamas'ın Gazze davetine ret: Şu anda tehlikeli

ABD'li milyarder girişimci ve X sosyal medya mecrasının sahibi Elon Musk, İsrail lobisinin yoğun tehdidi sonrasında Tel-Aviv'i ziyaret etti. X'te Filistin'e destek paylaşımlarını engellemeyi reddeden Musk, reklam gelirleriyle tehdit ediliyordu. İşgalci güce bir ziyaret gerçekleştiren Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hamas'ın saldırdığı iddia edilen bir kibutzu da ziyaret etti. Musk'a işgalci gücün askeri yetkilileri tarafından brifing verildi ve içi mermi kovanı dolu boş beşikler gösterilerek adeta bir tiyatro sahnelendi. Sadece 7 Ekim'den sonra Gazze'de binlerce çocuğun öldürülmesine neden olan saldırıların emrini veren Netanyahu'nun Musk'a bir beşik göstermesi "hem katil hem soytarı" yorumuna neden oldu.