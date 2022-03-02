En kötü senaryo: Kanlı ve uzun olacak

Ukrayna’da Rusya lideri Vladimir Putin’in emriyle başlayan işgal girişiminde altıncı gün geride kalırken, Rus ordusu ülkenin hiçbir önemli şehrine giremedi. Ukrayna’ya dört koldan giren Rus askerileri ve zırhlı araçları güçlü hava desteğine rağmen, hedeflerine ulaşamayınca, strateji değişikliğine gitti. Dün itibarıyla Ukrayna sınırlarında bulunan Rus askeri gücünün yüzde 75’inin işgal girişimine katıldığı belirtildi. Belarus’tan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e tank ve zırhlı araçların da içinde olduğu, uzunluğu 65 kmlik bir askeri konvoy uydu görüntüleriyle belirlendi. Rus ordusu ayrıca daha önce Çeçenistan ve Suriye’de kullandığı halı bombardımanını Ukrayna şehirlerinde de uygulamaya başladı. Dün ve önceki gün, Harkiv ve Kiev’de sivil yerleşim alanları Rus füze ve topçu ateşleriyle vuruldu.

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ŞEHİR MERKEZİNİ FÜZEYLE VURDU

Harkiv’de sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağının bitmesiyle halk marketlere, eczane gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri noktalara akın etti. Bu sırada Rusya’nın attığı iki füze şehir merkezine isabet etti. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun düzenlediği füze saldırısında Harkov valilik binası, Özgürlük Meydanı ve civardaki diğer binalar büyük hasar gördü. Saldırıda 1’i çocuk 6 sivilin yaralandığı belirtilen açıklamada, can kayıplarına ilişkin bilgilerin henüz netleşmediği kaydedildi. Önceki gün de Rusya, Harkiv’de sivil yerleşim alanlarını “halı bombardımanı” ile hedef aldı.

113 SEYİR FÜZESİ KULLANILDI

Rus ordusunun, Harkiv kentine füzelerle “sert” şekilde saldırdığını belirten Zelenski, “Kimse dünyada barışçıl Ukraynalıların öldürülmesini affetmeyecek. Burası Ukrayna. Burası Avrupa. Bu 2022’de gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı. Rusya’nın durdurulması gerektiğini vurgulayan Zelenski, “Gökyüzünün tamamen kapatılması gerekiyor. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı” dedi.

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70 UKRAYNA ASKERİ CAN VERDİ

Ukrayna’nın Sumi bölgesinin yöneticisi Dimitro Zhivitski, Pazar günü Ohtırka kentine düzenlenen bombardıman sonucu bir askeri üste 70 civarında Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Zhivitski, enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi ve ‘Fakat düşman da hak ettiğini buluyor. Çok sayıda Rus cesedi Kızıl Haç yetkililerine teslim edildi’ dedi.

Konvoyun geçtiği bölgelerdeki evlerden duman yükseldiği görüldü.

Katliam konvoyu ilerliyor

Bir süredir Rus kuşatması altında olan Kiev’e ise 64 kilometre uzunluğunda olduğu tahmin edilen bir askeri konvoy başkente yaklaşıyor. Uydu şirketi Maxar’ın daha büyük miktarda görüntüyü analiz etmesinden sonra yapılan hesaplama, konvoyun büyüklüğünü daha detaylı olarak verdi. Fotoğraflarda konvoyun hareket ettiği bölgedeki evlerden ve binalardan yükselen dumanlar da görüldü.

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ABD’den ürküten açıklamalar

ABD’den Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ‘Askeri açıdan Ukrayna’yı daha kötü günler bekliyor’ dedi. CNN’e konuşan ve adını paylaşmak istemeyen bir siyasetçi de önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen olayların ‘son derece endişe verici’ olduğunu söyledi. T Demokrat Senatör Chris Murphy ise ‘Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak’ dedi.

Sergey Şoygu

Rus bakandan sonuna kadar devam açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da düzenledikleri özel askeri operasyonun esas amacının, Rusya’yı Batı’dan yönelen askeri tehditten korumak olduğunu kaydetti. Şoygu, belirlenen amaçlara ulaşılana dek, Rusya güçlerinin Ukrayna’daki operasyona devam edeceklerini belirtti. Savunma Bakanı, Batı ülkelerini, Ukrayna halkını Rusya’ya karşı giriştikleri mücadelede kullanmakla suçladı.

Lavrov’a BM’de soğuk duş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı’nda önceden kaydedilmiş bir video mesajıyla katıldı. Lavrov’un konuşması ekrana geldiği an büyükelçiler ve diplomatlar salonu terk etti.

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DSÖ’den hastaneler vurulmasın çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya-Ukrayna savaşında sağlık çalışanları ve hastanelerin asla hedef alınmaması çağrısında bulundu. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, “Sağlık kuruluşlarına yönelik saldırı düzenlendiğine ilişkin raporlardan endişe duyuyoruz” dedi. Bazı doğrulanmamış raporlar aldıklarını aktaran Lindmeier, 24 Şubat’ta bir hastaneye düzenlenen saldırıyı doğrulattıklarını vurguladı.

Jens Stoltenberg

"Rusya savaşı durdurmalı"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı kesinlikle kabul edilemez” derken, “NATO, Rusya ile çatışma istemiyor, Rusya savaşı derhal durdurmalı” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, Ukrayna’da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.

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Bucha’da büyük yıkım

Ukrayna’nın Başkenti Kiev’e yakın olan Bucha şehrinde Rus ordusunun saldırısı ve yaşanan şiddetli sokak çatışmalarının ardından şehir harabeye döndü. Rus ordusunun şehrin sivil yerleşim alanlarında ve yollarda büyük yıkıma neden olduğu görüldü.

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Direnişe hazırlanıyorlar

Rusya’nın günlerdir hava ve kara saldırıları ile abluka altına aldığı Kiev’de sivil halkın direnişi de sürüyor. Birçok Ukraynalı vatandaş, tam teçhizat ve donanımlı Rus birliklerine karşı, devlet tarafından dağıtılan otomatik silahlarla karşı koymaya çalışıyor. Gözlemciler, kamuflaj giymiş Kiev sivil halkının, kentin günlerdir devam eden direnişinde mihenk taşı görevi üstlendiğini belirtiyor.

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Kiev’i vuracağız uyarısı!

Kiev sakinlerine çağrıda bulunan Rusya, istihbarat altyapısının yakınında yaşayan kişilerin bölgeyi terk etmesini istedi. Rusya Savunma Bakanlığı, SBU’yu ve Kiev’deki 72. ana PSO merkezini vuracağını söyledi.

Rus askerlere silah bırak çağrısı

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi. Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, “Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahınızı bırakırsanız size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. Ancak işgale devam etmeye karar veriseniz size merhamet edilmeyecek” sözlerini sarf etti.

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