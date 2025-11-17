Endonezya'da meydana gelen iki heyelanda 18 kişi öldü

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu.

Eyaletin Banjarnegara bölgesinde meydana gelen heyelanda da 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan yetkililer, 27 kişinin kaybolduğunu ve çok sayıda ev ile tarım arazisinin hasar gördüğünü aktardı.