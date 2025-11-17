Yeni Şafak
Endonezya'da meydana gelen iki heyelanda 18 kişi öldü

Endonezya'da heyelan
Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen iki heyelanda ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde yoğun yağış beklendiğini belirten meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu.


Yetkililer, Orta Cava'nın Cilacap kentinde meydana gelen heyelanda 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Eyaletin Banjarnegara bölgesinde meydana gelen heyelanda da 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan yetkililer, 27 kişinin kaybolduğunu ve çok sayıda ev ile tarım arazisinin hasar gördüğünü aktardı.


Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret etti.

Ülke genelinde yoğun yağış beklendiğini belirten meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.



