Heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

22:3916/11/2025, Pazar
AA
Pervari ilçesinde kapanan köy yolu
Pervari ilçesinde kapanan köy yolu

Siirt’in Pervari ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelanla kapanan Keskin köyü yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi tarafından bölgeye sevk edilen ekipler, yolu temizleyerek trafiğe uygun hale getirdi.

Siirt'in Pervari ilçesinde heyelandan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Keskin köyü yolu aşırı yağışlardan dolayı oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.


#Siirt
#Pervari
#heyelan
