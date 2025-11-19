Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama: Alarm seviyesi en yüksek düzeye çıkarıldı

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama: Alarm seviyesi en yüksek düzeye çıkarıldı

16:3319/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.
Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda patlama meydana gelmesinin ardından verilen alarmın en yüksek seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden yapılan açıklamada, Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle lav, gaz, kül ve kayaların dağın eteğinde yaklaşık 7 kilometre ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle dün 2. seviyedeki alarm durumunun, en yüksek olan 4. seviyeye çıkarıldığı duyurularak, kül bulutları birçok köyde etkisini gösterse de kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı'nda dün yerel saatle 06.11'de patlama meydana gelmiş, 800 metre yüksekliğe kül püskürmüştü.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.



#Endonezya
#Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi
#Semeru Yanardağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
24 Kasım MEB sözleşmeli öğretmen alımı kontenjan dağılımı: 15 bin yeni öğretmen ataması hangi branşta olacak?