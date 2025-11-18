Vietnam’da sel ve heyelan: 7 ölü 7 kayıp

Vietnam basınında yer alan haberlere göre; ülkenin orta bölgelerinde yaşanan sel ve heyelanlar sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de kayboldu. Khanh Hoa eyaletinde meydana gelen heyelanlarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Da Nang kentinde de bir heyelan meydana geldiği ve olayda 3 kişinin kaybolduğu kaydedilirken, Quang Tri eyaleti ile Hue şehrinde ise sel sularına kapılan 1’er kişinin kayıp olduğu duyuruldu.