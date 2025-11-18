Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Vietnam’da sel ve heyelan: 7 ölü 7 kayıp

Vietnam’da sel ve heyelan: 7 ölü 7 kayıp

16:2818/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Yetkililer, şiddetli yağışların devam etmesi nedeniyle sel ve heyelan riskinin sürdüğünü belirtti.
Yetkililer, şiddetli yağışların devam etmesi nedeniyle sel ve heyelan riskinin sürdüğünü belirtti.

Vietnam’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

Vietnam basınında yer alan haberlere göre; ülkenin orta bölgelerinde yaşanan sel ve heyelanlar sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de kayboldu. Khanh Hoa eyaletinde meydana gelen heyelanlarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Da Nang kentinde de bir heyelan meydana geldiği ve olayda 3 kişinin kaybolduğu kaydedilirken, Quang Tri eyaleti ile Hue şehrinde ise sel sularına kapılan 1’er kişinin kayıp olduğu duyuruldu.


Yetkililer, Quang Tri ve Hue’de toplam 13 bin 759 evin sular altında kaldığını, Quang Tri, Hue, Quang Ngai ve Lam Dong eyaletlerinde ulaşımın ciddi şekilde aksadığını bildirdi. Arama-kurtarma ekiplerinin, kurtarma ve hasar tespit çalışmaları yürütmek için bölgelere sevk edildiği ancak yolların çamur ve enkazla kapanması nedeniyle bu çalışmalarda aksamalar yaşandığı da aktarıldı.





#vietnam
#sel
#ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
X ERİŞİM SORUNU SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Twitter çöktü mü yeni açıklama geldi mi? Twitter ne zaman düzelecek, neden açılmıyor?