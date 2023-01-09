Endonezya'da yanardağ patlaması: Yüzlerce kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin başkenti Padang şehrinde Marapi Yanardağ'ı patladı. Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (Basarmas) 8 Ocak'ta Batı Sumatra eyaletinin başkenti Padang şehrinde patlayan Marapi Dağı yanardağ bölgesinden 164 dağcıyı tahliye etti.
Padang şehri başkanı Abdul Malik, Marapi Dağı'nın 7 Ocak'ta çığ gibi kül püskürtmeye başladığını söyledi.
Emirates Haber Ajansı'na göre Basarmas'ın ilgili güçler ve yerel halkla koordineli olarak yürüttüğü arama kurtarma operasyonu sırasında dağcıların tespit edildiği açıklandı.
Marapi yanardağı 7 Ocak'ta kül püskürtmeye başladı. 8 Ocak'ta toplam 22 patlama kaydedildi ve bu yanardağ bölgesindeki tehlike seviyesini 'Seviye II'ye yükseltti.