Dünya Endonezyada yanardağ patlaması Yüzlerce kişi tahliye edildi
ASYA

Endonezya'da yanardağ patlaması: Yüzlerce kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Padang şehrindeki Marapi yanardağı patladı. Marapi Dağı bölgesinde bulunan 164 dağcı, ekipler tarafından bölgeden tahliye edildi.

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Haber Merkezi Diğer
​Endonezyada yanardağ patlaması: Yüzlerce kişi tahliye edildi
Marapi Volkanı

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin başkenti Padang şehrinde Marapi Yanardağ'ı patladı. Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (Basarmas) 8 Ocak'ta Batı Sumatra eyaletinin başkenti Padang şehrinde patlayan Marapi Dağı yanardağ bölgesinden 164 dağcıyı tahliye etti.

Padang şehri başkanı Abdul Malik, Marapi Dağı'nın 7 Ocak'ta çığ gibi kül püskürtmeye başladığını söyledi.

Emirates Haber Ajansı'na göre Basarmas'ın ilgili güçler ve yerel halkla koordineli olarak yürüttüğü arama kurtarma operasyonu sırasında dağcıların tespit edildiği açıklandı.

Marapi yanardağı 7 Ocak'ta kül püskürtmeye başladı. 8 Ocak'ta toplam 22 patlama kaydedildi ve bu yanardağ bölgesindeki tehlike seviyesini 'Seviye II'ye yükseltti.

Kâbus yeniden uyandı: Dehşete düşüren görüntü tüm dünyaya yayıldı
FOTOĞRAF 17
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ABDnin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, Kilauea Yanardağının zirve kraterinde patlama meydana geldi.
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Hawaii Yanardağ Gözlemevinin kamera görüntülerinde yanardağın zirvesindeki Halemaumau kraterinin içinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit edildi.
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Kilauea Yanardağının zirvesi Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkında yer alıyor.
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Patlamanın olduğu bölgede yerleşim yeri bulunmuyor.
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Hawaii Yanardağ Gözlemevinden (HVO) yapılan açıklamada, havacılık sektörüne yönelik risk seviyesinin turuncudan kırmızıya yükseltildiği aktarıldı.
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Patlamanın şu anda kraterle sınırlı olduğu, yerleşim yerleri için herhangi bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.
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Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilaueada, Eylül 2021den bu yana patlama meydana geldi.
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Kilaueada 1983ten beri patlamalar oluyor.
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Dehşete düşüren görüntüler saniye saniye kaydedildi.
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ABD'nin Hawaii takım adalarında yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Kilauea'da patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çekilen ürkütücü görüntüler tüm dünyaya hızla yayıldı.

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