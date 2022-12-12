Dünya Guatemaladaki Fuego Yanardağı harekete geçti
AMERİKA

Guatemala’daki Fuego Yanardağı harekete geçti

Orta Amerika ülkesi Guatemala’da yer alan Fuego Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle gökyüzünü duman bulutu kaplarken, yetkililer yanardağ çevresindeki ana yolları giriş çıkışlara kapattı.

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Haber Merkezi İHA
Guatemala’daki Fuego Yanardağı harekete geçti
Fuego Yanardağı

Orta Amerika’nın en aktif yanardağlarından biri olan Guatemala’daki Fuego’da Cumartesi gecesi yeniden harekete geçti.

Turistik Antigua kentine yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki yanardağ, meydana gelen patlamanın ardından iki kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmeye başladı. Yanardağın harekete geçmesinin ardından oluşan yıldırım ise paniğe yol açtı.

Patlama nedeniyle gökyüzünü duman bulutu kaplarken, yetkililer yanardağ çevresindeki ana yolları giriş çıkışlara kapattı. Yanardağdaki hareketliliğin yetkililer tarafından takip edildiği ve şuana kadar tahliye operasyonu gerçekleştirilmediği belirtildi.

Fuego Yanardağı’nda 2018’de meydana gelen patlama sonrası 215 kişi hayatını kaybetmişti.

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