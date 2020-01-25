Dünya Endonezyada yaşayan Çinliler 12 Hayvanlı Çin Ay Takvimine göre Fare Yılını kutluyor
ASYA

Endonezya'da yaşayan Çinliler 12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi’ne göre 'Fare Yılı'nı kutluyor

Ülke genelinde yaşayan Endonezyalı Çinliler, 12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi’ne göre "Domuz" yılını geride bırakarak "Fare" yılına girmenin heyecanını yaşıyor. Yeni yıl nedeniyle tapınaklara akın eden Çinliler, şans, bereket ve sağlık dileğinde bulunarak, dini ritüelleri gereği atalarının adına meyve, kek ve çiçekler sunuyor.

Haber Merkezi AA
Çinliler, tapınaklarda kutlama yapıyor.
Çinliler, tapınaklarda kutlama yapıyor.

Endonezya’da yaşayan Çinliler, Çin Yeni Yılı'nı çeşitli etkinlikler ile kutladı.

  • Çinlilerin yoğun yaşadığı Kuzey Sumatra, Banten, Doğu Cava ve Batı Kalimantan gibi eyaletlerde Çin Yeni Yılı nedeniyle aslan ve ejderha dansı etkinliklerinin yanı sıra çeşitli kültürel gösteriler düzenleniyor.

Başkent Cakarta’daki Budist tapınağı Amurva Bhumi'ye gelen 68 yaşındaki Sutanto, yeni yılın, kendileri için geçmişteki hatalar için af dileme, şans ve bereketli uzun ömür istemek için dua etme anlamı taşıdığını ifade etti.

Endonezya'da yeni yıl kutlamalarına 'İmlek' adı veriliyor

Yeni yılın kendisine mutluluk getirmesini istediğini belirten 33 yaşınaki Dewi Sartini de geleneklerine göre aile bireyleriyle bir arada olmanın ve tapınakta kutsanmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en kalabalık Müslüman toplumuna sahip Endonezya'da 260 milyonu aşan nüfusun yaklaşık yüzde 3’ünü Çinliler oluşturuyor. Çin'den gelen göçmenlerin getirdiği gelenek ve görenekleri kapsayan yeni yıl kutlamalarına Endonezya'da "İmlek" adı veriliyor.

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