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Dünya Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan CHPli Çeviközün skandal iddiasını tekrarladı Türkiye terörist sevk ediyor
ASYA

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan CHP'li Çeviköz'ün skandal iddiasını tekrarladı: Türkiye terörist sevk ediyor

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, CHP'nin yalanlarına sarıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CHP'li Ünal Çeviköz'ün "Türkiye, Suriye'den terörist sevk ediyor" iddiasını tekrarladı. Çeviköz'ün sözlerine toplumun tüm kesimlerden tepki yağmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan
Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan

Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu, sahadaki yenilgilerini gölgelemek için CHP'nin yalanlarına sarıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün katıldığı canlı yayında, "Türkiye, cihatçı grupları Suriye'den Azerbaycan'a taşıyor" iddiasını ortay atmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, bugün yaptığı açıklamada CHP'li Çeviköz'ün bu iddiasını tekrarlayarak, "Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği bölgelerdeki teröristlerin silah altına alındığına dair rahatsız edici bilgiler alıyoruz" diye konuştu.

AZERBAYCAN ORDUSU YALANLADI

  • Azerbaycan, Türkiye'nin Suriye'den 4 bin savaşçı gönderdiği iddialarını yalanladı. Hacıyev, "Suriye'den Azerbaycan'ın yardımı için savaşçı sevkedildiğine dair iddialar Ermenistan'ın yeni bir kışkırtmasıdır ve tamamen saçmadır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Çeviköz'den skandal iddia: Türkiye Azerbaycan'a cihatçıları gönderiyor
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CHP'li Çeviköz'den skandal iddia: Türkiye Azerbaycan'a cihatçıları gönderiyor
CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz Habertürk'te “Türkiye Suriye'den cihatçıları Azerbeycan'a taşıyor' iddiasını ortaya attı. Söz konusu iddia Ermenistan tarafından uluslararası kamuoyuna servis edilen yalanlar arasında yer alıyor.


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