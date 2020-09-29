Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan CHP'li Çeviköz'ün skandal iddiasını tekrarladı: Türkiye terörist sevk ediyor

Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu, sahadaki yenilgilerini gölgelemek için CHP'nin yalanlarına sarıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün katıldığı canlı yayında, "Türkiye, cihatçı grupları Suriye'den Azerbaycan'a taşıyor" iddiasını ortay atmıştı.
FM @ZMnatsakanyan to @AlArabiya_Eng:"Turkey has positioned itself in very aggressive way against #Armenia & #NagornoKarabakh. We have been receiving disturbing reports about recruitment of #terrorists from areas, which are controlled by #Turkey in #Syria."https://t.co/9xF2a7rex2 pic.twitter.com/0unYqIRb5X
FM @ZMnatsakanyan to @AlArabiya_Eng:"Turkey has positioned itself in very aggressive way against #Armenia & #NagornoKarabakh. We have been receiving disturbing reports about recruitment of #terrorists from areas, which are controlled by #Turkey in #Syria."https://t.co/9xF2a7rex2 pic.twitter.com/0unYqIRb5X— MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) September 28, 2020
Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, bugün yaptığı açıklamada CHP'li Çeviköz'ün bu iddiasını tekrarlayarak, "Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği bölgelerdeki teröristlerin silah altına alındığına dair rahatsız edici bilgiler alıyoruz" diye konuştu.
AZERBAYCAN ORDUSU YALANLADI
- Azerbaycan, Türkiye'nin Suriye'den 4 bin savaşçı gönderdiği iddialarını yalanladı. Hacıyev, "Suriye'den Azerbaycan'ın yardımı için savaşçı sevkedildiğine dair iddialar Ermenistan'ın yeni bir kışkırtmasıdır ve tamamen saçmadır" ifadelerini kullandı.