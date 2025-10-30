Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Ermenistan'da askerlik süresi 18 aya düşürüldğ

Ermenistan'da askerlik süresi 18 aya düşürüldğ

11:3330/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Ermenistan askeri (Arşiv)
Ermenistan askeri (Arşiv)

Ermenistan hükümeti, zorunlu askerlik süresinin 24 aydan 18 aya düşürülmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Yasa tasarısına göre, kış dönemi celbi Ocak 2026'da başlayacak. Değişikliklerin parlamento tarafından da kabul edilmesi halinde, bu kış askere alınacak gençler orduda 18 ay hizmet verecek.



Geriye dönük uygulanmayacak düzenlemede, halihazırda silah altında bulunan askerler mevcut yasaya göre 2 yıllık hizmet sürelerini dolduracak.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada, askerlik süresinin kısaltılacağını ve buna paralel olarak savunma bütçesinde de harcamaların azaltılacağını belirtmişti.




#Askerlik süresi
#Ermenistan
#Paşinyan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa maddeleri tabloya eklendi! 36 maddelik torba detaylandı: Bağ-kur ihya süresi, düşük prim...