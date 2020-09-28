Ermenistan'ın saldırısında orta okul öğrencileri Fidan ve Şehriyar şehit oldu

28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan toprağı Karabağ’a tamamen yerleşmek için provokasyona başvuran Ermenistan dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri bombaladı. Ermeni güçlerine anında karşılık veren Azerbaycan ordusu komuta merkezleri, hava savunma merkezlerini SİHA’larla vurdu.

Ermenistan tarafından Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açıldı. Terter’in Gapanlı, Ağdam’ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köylerinde yoğun bombardıman yaşandı. Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde tamamı aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Bölgede altyapı da ciddi hasar gördü.

Azerbaycan ordusu ise karşı saldırı başlattı ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtardı.

Öte yandan Naftalan'da sivillere saldırının ardından orta okul öğrencileri Fidan ve kuzeni Şehriyar da şehit oldu.

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