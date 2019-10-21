Dünya Esed, PKK ve Şii milisler Münbiçi yağmalıyor
ORTADOĞU

Esed, PKK ve Şii milisler Münbiç'i yağmalıyor

Münbiç, PKK'lı teröristler, bölgeye kısmen giriş yapan Esed askerleri ve İran destekli milisler tarafından yağmalanıyor. PKK Karşıtı Koalisyon Başkanı Kahtan Şarki, teröristlerin Esed rejimine ait kıyafetler giyerek kamufle olduğu bölgede birçok ev ve iş yerini yağmaladığını söyledi. Bu gelişme sonrası Camusiye, Dandeniye, Um Adese ve Farat bölgelerinde genel greve gidildi, kepenk kapatma eylemi başlatıldı.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
İlçe halkı, iş yerlerini kapsayan genel grev ve kepenk kapatma eylemine 'Münbiç Öfkesi' adını verdi.
İlçe halkı, iş yerlerini kapsayan genel grev ve kepenk kapatma eylemine 'Münbiç Öfkesi' adını verdi.

Amerikan askerlerinin çekilmesi sonrası PKK'lı teröristlerin 3 yıldır işgal altında tuttuğu Münbiç'te
belirsizlik devam ediyor.

Yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Münbiç Askeri Meclis Başkanı Adnan Ebu Faysal, Rusya ve Esed bayraklı bazı askeri konvoyların yaptığı gövde gösterisine rağmen Münbiç’e yönelik TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun ilçe sınırlarındaki harekat hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

Münbiç'te hiçbir dükkanın kepengi açılmadı.

Faysal, Münbiç'te Afrin benzeri bir oyunun sahnelendiğini kaydederek, PKK militanlarına silahlarınızı bırakıp teslim olun çağrısı yaptı.

  • Münbiç'te esnaf PKK ile Esed arasında yapıldığı ilan edilen anlaşmaya ve devam eden yağma faaliyetlerine karşı kepenk kapatma kararı aldı. Pazartesi sabah itibari başlayan boykot uygulamasına tüm Münbiç esnafının uyduğu belirtildi. Tüm işyerlerini kapsayan genel grev ve kepenk kapatma eylemine 'Münbiç Öfkesi' adı verildi.

Münbiç halkı yağmalara karşı genel greve gitti.

Aşiretler 'TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun yanındayız' dedi

Her geçen dakika tansiyonun yükseldiği ve belirsizliğin sürdüğü Münbiç ve Fırat’ın Doğusu Aşiretleri ortak bir açıklama yaptı. PYD sonrası ilçelerinde Esed-Rusya ve İran destekli milisleri görmek istemediklerini vurgulayan Aşiret liderleri, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu’na destek vereceklerini duyurdu. Münbiç ve çevresinde etkin olan El Sulatan, El Bubenna, El Amirat, El Gilaz aşiretleri ile birlikte Türkmen ve Çerkezler tarafından hazırlanan ortak bildiride PKK işgali ile başlayan mağduriyetlere vurgu yapıldı.

  • Ortak bildiride, Esed ve destekçilerinin Münbiç'i teslim almalarının yeni ve çok daha büyük sorunlar doğuracağına dikkat çekildi.

Bölgeye Esed rejimi maskesiyle Şii milisler gelmişti.

Esed'in yığınağı ucuz fırsatçılık

PKK karşıtı koalisyonun başkanlığı görevini yürüten Kahtan Şarki, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada ise, Şam yönetiminin 3 yılı aşkın süredir devam eden Münbiç işgaline karşı en ufak bir tepki göstermediğini kaydetti. Kahtan Şarki şu ifadelere yer verdi:

  • "Gelinen noktada Münbiç çevresine askeri yığınak yapan ve PKK’yı himaye amaçlı girişimlerde bulunan Esed’in tavrı ucuz fırsatçılıktır. Şu an Medafa, El Hay ve Hattaf’ta kontrol noktalarını PKK’dan devraldılar. Aslında orada ki PKK’lılara kendi askeri kıyafetlerini giydirdiler. Avsaclı, Meşrefe Boyer, Medine Sağir’de kurulan PKK noktalarına da 130 mm lik toplar yerleştirildi. Ayrıca Medine Kebir, Şeyh Yahya, Şuveyha Haznevi, Arap Hasan, Avn Dadat bölgelerinde de bayrak ve kıyafet tiyatrosunu uyguluyorlar. Halkımız tarafından istenmedikleri halde Türkiye ve Milli Ordu’nun terör örgütüne vurduğu darbeyi kullanarak Müniç’i ele geçirmek istiyorlar. Esed ve destekçilerinin şehri tam olarak teslim alma isteği PKK’yı koruma kollama amacından öte anlam taşımıyor. Bizim tek emniyet ve güven kaynağımız Türkiye’dir"

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