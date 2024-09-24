Esed rejiminden kelime oyunu: Af değil askerlik celbi

Esed rejimi lideri Beşşar Esed, pazar akşamı bir "Genel Af" ilanı yayınladı. Rejim resmi haber ajansı SANA tarafından yayınlanan kanun metninde, kimlerin genel af kapsamında olacağı belirtilirken, söz konusu affın askeri kanunlar çerçevesinde olduğu vurgulandı. Metinde, basit ve orta ölçekli yasa ihlallerine karışanların af kapsamında olacağının altı çizilirken, Suriye'de ülke içinde ve ülke dışında firari konumda olan kişilerin askeri kanunlar çerçevesinde askerliğe teslim olmaları halinde af kapsamına alınacakları belirtildi. Metinde, ülke dışında firari olanlara askerliğe teslim olmaları için 3 ay süre verilirken, ülke dışında firari olanlara ise dört aylık bir süre veriliyor. Buna karşılık, topluma ve devlete karşı işlenmiş ağır suçlar, sahtecilik, kamu ahlakına saldırılar ve bazı hırsızlık suçları genel af dışında tutuldu. Yeni Şafak'a konuşan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Zeynep Ertekin ve Suriye muhalefetinin çatı siyasi oluşumu Suriye Muhalif ve Devrimci güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Yasa Komitesi Koordinatörü Abdulbasıt Abdullatif, rejimin af ilanını değerlendirdi.

İSTİSNALARI KAPSAMINDAN GENİŞ

Konuya dair Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan SMDK Yasa Komitesi Koordinatörü Abdulbasıt Abdullatif, Esed rejimi tarafından ilan edilen af ilanının önceki af ilanları gibi göstermelik olduğunu söyledi. Affın istisnalarının kapsamından daha geniş olduğunu dile getiren Abdullatif, "Rejimin muhalif kurumlara katılanlara, protestolarda yer alanlara, muhalif silahlı gruplarda kendisine karşı savaşanlara, kısacası kendisine muhalefet eden herkese 'Cinâi' suçlamalar yöneltiyor. Söz konusu af ilanı ise basit suçları kapsamına alıyor" diye konuştu.

Abdulbasıt Abdullatif Zeynep Ertekin

REJİME GÖRE MÜLTECİLERİN CEZASI İDAM

Esed rejimi tarafından, askerliğe teslim olmaları için 3 ve 4 ay süre tanınan af kapsamındaki firarilerin durumuna da değinen Abdullatif, rejimin kontrolü altındaki bölgelerden başka ülkelere ya da muhalefetin kontrolündeki bölgelere gidenleri "Düşmana sığınmış kişiler" olarak tanımladığını vurgulayarak, "Suriye yasalarında düşmana sığınma suçunun cezası idamdır. Mültecilerin tamamı bu kapsama girerken af kararnamesinde bu durum kapsam dışı tutuluyor" ifadelerini kullandı. Abdullatif, kararnameye göre af ilanı kapsamına kimin dahil olup olmadığına askeri ve güvenlik birimlerinin karar vereceğini vurgulayıp, "Teslim olan kişiler, güvenlik birimleri tarafından alınacak. Bu birimler, söz konusun affın çıkarıldığı sivil kanunlara değil askeri kanunlara tabidir. Dolayısıyla teslim olanlara ne yapacaklarına tamamen güvenlik birimleri karar verecektir. Bu durumda rejimin mültecilerin dönüşünü değil asker devşirmek istediğini söyleyebiliriz" dedi.

HUKUKEN GÜVENLİ YAPMIYOR

Suriye’de açıklanan genel affın "Topluma ve devlete şiddetli saldırı mahiyetindeki suçları" kapsam dışında bıraktığını ve bunun belirsizlik anlamına geldiğini belirten Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi avukat Zeynep Ertekin ise "Belirsizlik olan noktalarda hukuk güvenliğinden bahsetmenin mümkün olmadığını" vurguladı. Genel af çıkmasının tek başına Suriye’yi güvenli ülke konumuna getirmediğine dikkati çeken Ertekin, "Bu affın kapsamı ve uygulaması görülmeden Suriyeli mültecilere yapılacak geri göndermelerde Suriye'nin güvenli ülke kapsamında değerlendirilmesi de hukuka uygun kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Ertekin, Uluslararası Koruma Kanunu, AİHM ve AYM içtihatlarına göre, bu genel affın temel bir hukuk güvenliği sağlamadığını ve kişilerin işkence ve kötü muamele görmeme hakkının teminat altına alınamadığını göz ardı etmemek gerektiğine işaret ettiği açıklamasında, "Özellikle dikkat edilmesi gereken husus genel affın ilan edildiği gerekçesi ile Suriye’ye yapılacak geri gönderme süreçlerinin kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma noktasında aksaklık göstermeksizin titizlikle korunması için özen gösterilmesi olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Dera'da askerlik dayatmasına ret eylemi

Rusya'nın desteğiyle 2017 yılında Esed rejimi ve İran'a bağlı milis gruplar tarafından ele geçirilen Suriye'nin güneyindeki Dera'da, rejimin zorunlu askerlik dayatmasına karşı protesto eylemleri başladı. Dera'nın Casim beldesinde daha önce muhalif gruplar içinde yer alan ve rejimle anlaşma imzalayarak silah bırakan muhaliflerin orduya katılması talebini reddeden yerel halk, rejime karşı protesto eylemleri gerçekleştiriyor. Eylemlerde, "Rejimle barışmayacağız. Askeri olmayacağız" yazılı pankartlar taşındı. Esed rejimine bağlı kuvvetler ise haftalardır Casim beldesini kuşatma altında tutuyor.







