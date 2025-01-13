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Esed’in baldızı Şam’a döndü

Esed’in baldızı Şam’a döndü

Neslihan Önder
Neslihan Önder
Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0013/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Neslihan Önder, Majd Jadaan, Rabia Şenol.
Neslihan Önder, Majd Jadaan, Rabia Şenol.

Suriye’de Esed rejimine muhalif oldukları için yıllardır ülke dışında yaşamak zorunda kalanlar, devrimden sonra vatanlarına geri dönüyor.

Beşşar Esed’in kardeşi, büyük katliamlar ve uyuşturucu ticaretinin başındaki isim olan Mahir Esed’in baldızı Majd Jadaan 17 yıldır vatanına hasret yaşıyordu. Jadaan, rejimin devrilmesiyle vatan toprağına kavuştu. Kız kardeşinin Mahir Esed ile yıllar önce boşandığını söyleyen Majd Jadaan, “Onlarla akraba olmak bizim tercihimiz değildi. Yaptıkları zulmü gözlerimizle gördük. Suriyelilerin kaynaklarını sömürdüler, hayatlarını çaldılar. Ne yazık ki Mahir’i de kız kardeşim insan sandı ancak hayvan bile değildi. Bugün vatanıma dönmeden önce çorak bir çöldüm. Ancak babamın evine adımımı attığım anda içimde yasemin çiçekleri, zeytin ağaçları yeşillendi. Allah’a şükürler olsun” dedi. Jadaan, devrimin başından bu yana Suriyelilere destek olan Türkiye’ye de bir mesaj gönderdi. O mesajda, “Bize yol gösterin, partnerimiz olun. Sizin ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunuzu biliyoruz. Bizim yolumuzu açın” diye konuştu.




#Suriye
#Mahir Esed
#Majd Jadaan

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