Esed’in baldızı Şam’a döndü

Beşşar Esed’in kardeşi, büyük katliamlar ve uyuşturucu ticaretinin başındaki isim olan Mahir Esed’in baldızı Majd Jadaan 17 yıldır vatanına hasret yaşıyordu. Jadaan, rejimin devrilmesiyle vatan toprağına kavuştu. Kız kardeşinin Mahir Esed ile yıllar önce boşandığını söyleyen Majd Jadaan, “Onlarla akraba olmak bizim tercihimiz değildi. Yaptıkları zulmü gözlerimizle gördük. Suriyelilerin kaynaklarını sömürdüler, hayatlarını çaldılar. Ne yazık ki Mahir’i de kız kardeşim insan sandı ancak hayvan bile değildi. Bugün vatanıma dönmeden önce çorak bir çöldüm. Ancak babamın evine adımımı attığım anda içimde yasemin çiçekleri, zeytin ağaçları yeşillendi. Allah’a şükürler olsun” dedi. Jadaan, devrimin başından bu yana Suriyelilere destek olan Türkiye’ye de bir mesaj gönderdi. O mesajda, “Bize yol gösterin, partnerimiz olun. Sizin ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunuzu biliyoruz. Bizim yolumuzu açın” diye konuştu.