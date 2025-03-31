Esir annesinden Netanyahu'ya mektup: Oğlum ölüme terk edilmeyecek

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Zangauker, Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın oturum arasında Netanyahu'ya bir mektup göndermek istedi. Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad da Zangauker'den mektubu kendisine vermesini isteyerek, mektubu teslim aldı.

'Asla affetmeyeceğim'

Zangauker, mektubunda "Bu mektupla size sesleniyorum çünkü tüm rehine aileleriyle yaptığınız gibi, sayısız resmi talebe rağmen benimle özel olarak görüşmeyi sürekli ve sistematik bir şekilde reddettiniz." ifadesini kullandı. İsrailli kadın, oğlu Matan'ın esir tutulduğu sürede kötüleşebilme ihtimali olan ırsi bir kas hastalığı olduğunu belirtti. Zangauker, Matan'ın durumunun kötüleşmesi ihtimaline değinerek, "Bu Matan'ı kasıtlı olarak terk etmeniz sebebiyle gerçekleşirse, seni asla affetmeyeceğim. Matan'ın kardeşleri ve ben, 542 gün süren korkunç esaretin Matan'ın durumunu tamamen sakat kalma noktasına getirmesinden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Karanlıkta yalnız kalacak

Oğlunun ABD-İsrail vatandaşı asker Edan Alexander'ı da kapsayan bir esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılma ihtimaline değinen Zangauker, oğlunun bu kişiyle birlikte tutulduğunu hatırlattı. Zangauker, "Birkaç ay önceki istihbarat bilgilerine göre, Matan ve Alexander beraber bir tünelde uzun süre vakit geçirdi. Eğer anlaşma gerçekleşirse Matan karanlıkta yalnız kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli kadın, "Bu kısmi anlaşma, aşamalı esir takası anlaşmasıyla bize dayattığınız seçiciliğin bir devamıdır. Eğer bu devam ederse oğlum Matan'ı ölüme mahkum etmiş olacaksınız." ifadesini kullandı. Oğlu Gazze'de tutulan Zangauker, "Sizden şunu talep ediyorum: Eğer o asker serbest bırakılırsa Matan da serbest bırakılmalıdır. Siz siyasi nedenlerden dolayı seçici bir anlaşma tercih ettiniz diye oğlum bir tünelde yalnız başına ölüme terk edilmeyecek." ifadelerine yer verdi.











