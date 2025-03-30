Hamas: İsrail'in bayramın ilk gününde çocukları öldürmesi 'faşistliğini' gösteriyor

Çocukların, bayramın ilk günü sığındıkları çadırlarda üzerlerinde bayramlıklarıyla öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "bu saldırıların İsrail'in faşistliğini ortaya koyduğu ve onu ahlaki ve insani değer yoksunu yaptığı" vurgulandı.