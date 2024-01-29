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Esir takası ile ilgili bomba iddia: Katil İsrail Hamas ile anlaşmayı kabul etti

İsrail'in, yeni bir esir takası için önerilen mutabakatı kabul ettiği, Hamas tarafının cevabının beklendiği öne sürüldü.

19:34 - 29/01/2024 Pazartesi
AA
Arşiv - İsrail'in Hamas ile yeni esir takası anlaşmasını kabul ettiği iddia edildi.
Arşiv - İsrail'in Hamas ile yeni esir takası anlaşmasını kabul ettiği iddia edildi.

"Sky News Arabia" haber sitesine göre Fransa'nın başkenti Paris'te dün İsrail, ABD, Katar ve Mısırlı yetkililer esir takasına ilişkin görüşme yaptı.

Haberde, İsrail'in aracı ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın esir takası için önerdiği mutabakatı kabul ettiği ileri sürüldü.
Önerinin bugün Hamas'a da iletildiği ve Filistinli direniş grubunun cevabının beklendiği aktarıldı.

Tarafların öneriyi kabul etmesi halinde Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılacağı İsrail'in ise bölgeye yönelik saldırılarına aşamalı olarak ara vereceği iddia edildi.

Mutabakat sağlanırsa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ne kadar ara vereceğine ilişkin detay verilmezken daha önce İsrail ve uluslararası basında çıkan haberlerde bu sürenin 2 ila 4 ay arası olabileceği yazılmıştı.

Haberde, tarafların mutabakatı kabul etmesi halinde İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardımın girişine izin vereceği kaydedildi.

İsrail ve Hamas'tan açıklama yok

Tel Aviv yönetimi ve Hamas ise henüz söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapmadı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası mutabakatını görüşmek üzere dün Paris'te bir araya gelmişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Paris'teki görüşmenin yapıcı geçtiği ancak taraflar arasında önemli farklar olduğu belirtilmişti.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım 2023'te başlayan ve bir hafta süren esir takası kapsamında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.



#İsrail
#Hamas
#Esir takası
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