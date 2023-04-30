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Dünya

Eski Başbakan'dan Sudan uyarısı: Durdurulmazsa Libya ve Suriye'den daha kötü olacak

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 528'e, yaralıların sayısı ise 4 bin 599'a yükselirken eski Başbakan Abdullah Hamduk'tan kritik bir uyarı geldi. Hamduk, ülkesindeki çatışmanın bir iç savaşa evrilmesi halinde durumun Suriye ve Libya'dan daha kötü olabileceğini belirtti

11:48 . 30/04/2023 Pazar
AA
Eski Sudan Başbakanı'ndan ülkedeki durumun Libya ve Suriye'den daha kötü olabileceği uyarısı

Eski Sudan Başbakanı'ndan ülkedeki durumun Libya ve Suriye'den daha kötü olabileceği uyarısı

Hamduk, Kenya'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Sudan'da olası bir iç savaş durdurulamazsa, bunun dünya için kabus olacağını belirtti.


Abdullah Hamduk, "Sudan'da ordu ve küçük bir isyancı grup arasında savaş yok, hemen hemen ikisi de iyi eğitilmiş, donanımlı ordular." ifadesini kullandı.

Sudan bir iç savaş noktasına gelirse durumun Suriye, Yemen ve Libya'dan daha kötü olabileceği değerlendirmesinde bulunan Hamduk ayrıca "bu anlamsız savaştan" kimsenin galip çıkamayacağını dile getirdi.


- Çatışmalarda ölü sayısı 528’e yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, dün, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 528'e, yaralıların sayısının 4 bin 599'a yükseldiğini duyurmuştu.


Taraflar, 5. kez ilan edilen ateşkese rağmen çatışmayı sürdürüyor.


Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken güneydeki diğer mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor.




#Sudan
#suriye
#İç savaş
#Libya
#Abdullah Hamduk
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