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Dünya

Fanatik Yahudi'den Müslüman mezarlığına eşek başlı çirkin saldırı

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları sürerken fanatik Yahudiler de Müslümanların değerlerini hedef alıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik bir Yahudi, Müslümanlara ait Rahmet Mezarlığı'na girerek bir kabre kesik eşek başı astı.

18:42 - 27/12/2023 среда
Güncelleme: 19:07 - 27/12/2023 среда
AA
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik bir Yahudi Müslüman mezarlığına eşek başı astı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik bir Yahudi Müslüman mezarlığına eşek başı astı.

Fanatik bir Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa yakınındaki Müslümanlara ait Rahmet Mezarlığı'ndaki bir kabre, kesik eşek başı astığı bildirildi.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen fanatik bir Yahudi'nin Rahmet Mezarlığı'na girdiği belirtildi.

Söz konusu kişinin burada bir mezara kesik eşek başı astığı aktarılan açıklamada, bu çirkin saldırının duyulmasının ardından mezarlığa çok sayıda İsrail polisinin geldiği kaydedildi.

Olaya ilişkin İsrail polisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Fanatik Yahudiler, Müslümanların yanı sıra Hristiyanlara ait dini mekanlara zaman zaman çirkin saldırılar düzenliyor.



#Doğu Kudüs
#Mescid-i Aksa
#Mezarlık
#Saldırı
#Eşek Başı
#Rahmet Mezarlığı
2 часа(ов) назад
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