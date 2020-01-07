Dünya Felaketin boyutları
OKYANUSYA

Felaketin boyutları

Avustralya’da Eylül’den bu yana süren yangınlar söndürülemiyor. NASA verilerinden derlenerek oluşturulan üç boyutlu bir grafik büyük felakete ilişkin fikir veriyor. Yangınlarda 8 milyon hektar ve 2 bin civarında ev kül oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzaydan da görülebilen yangınlara ilişkin NASA verilerinden derlenerek oluşturulan son görüntü felaketi gözler önüne serdi.
Uzaydan da görülebilen yangınlara ilişkin NASA verilerinden derlenerek oluşturulan son görüntü felaketi gözler önüne serdi.

8 MİLYON HEKTAR KÜL OLDU

Eylül ayında başlayan ve Avustralya’nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan orman yangınları, tüm müdahalelere rağmen söndürülemiyor. Ülkede 8 milyon hektar alanı yok eden yangınlarda, 2 bin civarında evin kül olduğu kaydediliyor. Korkunç bir boyuta ulaşmış olan yangınlar, uzaydan dahi açıkça görülebiliyor.

GÖRÜNTÜ ANLIK DEĞİL

Sosyal medyada son günlerde hızlı bir şekilde yayılan görüntü ise felaketi gözler önüne serdi. Ancak görüntü, iddia edildiği gibi NASA uydularının anlık görüntülerini yansıtmıyor. Anthony Hearsey adlı grafikerin üç boyutlu modelleme ile oluşturduğu görüntü, 5 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında ülkede çıkmış olan bütün yangın noktalarını gösteriyor.

ÖDENEK SÖZÜ

Öte yandan Avustralya hükümeti, yangınların açtığı yaraları sarmak için “ne gerekiyorsa” ödemeye hazır olduğunu belirtti. Başbakan Scott Morrison, ülkenin yangınlardan etkilenen bölgelerine ve yangın- zedelere destek için daha önce sözü verilen on milyonlarca dolara ilaveten 2 milyar Avustralya Doları (1,4 milyar dolar) ayırma taahhüdünde bulundu.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Avustralya’da aylardır süren yangınlar korkunç boyutlara ulaştı.

Morrison, paranın, gelecek iki yıl boyunca, yangından etkilenen bölgelerde iyileştirme çalışmalarına ve yerleşim yerleri ile altyapının yeniden inşasına destek için kullanılacağını kaydetti. Askeri gemi ve uçakların, yangından etkilenen bölgelerdeki kişilere su, gıda maddeleri ve yakıt taşıdığını hatırlatan Morrison, mühendislerin, yangınlar nedeniyle kapanan yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Ölü sayısı artıyor

  • Avustralya genelinde eylülden bu yana süren yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24’e çıktığı, onlarca kişiden ise haber alınamadığı bildirildi. Yetkililer, Yeni Güney Galler eyaletinde 135 farklı noktada yangınların etkili olduğunu ve bunlardan yaklaşık 70’inin kontrol altına alınamadığını belirtti.

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