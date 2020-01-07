Felaketin boyutları

8 MİLYON HEKTAR KÜL OLDU

Eylül ayında başlayan ve Avustralya’nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan orman yangınları, tüm müdahalelere rağmen söndürülemiyor. Ülkede 8 milyon hektar alanı yok eden yangınlarda, 2 bin civarında evin kül olduğu kaydediliyor. Korkunç bir boyuta ulaşmış olan yangınlar, uzaydan dahi açıkça görülebiliyor.

GÖRÜNTÜ ANLIK DEĞİL

Sosyal medyada son günlerde hızlı bir şekilde yayılan görüntü ise felaketi gözler önüne serdi. Ancak görüntü, iddia edildiği gibi NASA uydularının anlık görüntülerini yansıtmıyor. Anthony Hearsey adlı grafikerin üç boyutlu modelleme ile oluşturduğu görüntü, 5 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında ülkede çıkmış olan bütün yangın noktalarını gösteriyor.

ÖDENEK SÖZÜ

Öte yandan Avustralya hükümeti, yangınların açtığı yaraları sarmak için “ne gerekiyorsa” ödemeye hazır olduğunu belirtti. Başbakan Scott Morrison, ülkenin yangınlardan etkilenen bölgelerine ve yangın- zedelere destek için daha önce sözü verilen on milyonlarca dolara ilaveten 2 milyar Avustralya Doları (1,4 milyar dolar) ayırma taahhüdünde bulundu.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Avustralya’da aylardır süren yangınlar korkunç boyutlara ulaştı.

Morrison, paranın, gelecek iki yıl boyunca, yangından etkilenen bölgelerde iyileştirme çalışmalarına ve yerleşim yerleri ile altyapının yeniden inşasına destek için kullanılacağını kaydetti. Askeri gemi ve uçakların, yangından etkilenen bölgelerdeki kişilere su, gıda maddeleri ve yakıt taşıdığını hatırlatan Morrison, mühendislerin, yangınlar nedeniyle kapanan yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

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