Felluce taktiği İsrail'i vuracak

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Gazze'deki saldırılarını sürdürürken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da vur-kaç taktikleri ve tünelleri kullanarak sert bir direniş gösteriyor. Refah'ın yanı sıra Gazze'nin orta kesimindeki Natazarim hattı ile Gazze'nin kuzey bölgelerinde de kara harekatlarını sürdüren İsrail, kalıcı bir işgali hedefliyor. ABD tarafından önceki gün tamamlandığı ilan edilen geçici limanın da işgalin kalıcı olmasına katkı sağlayacağından endişe duyuluyor. Buna karşılık İsrail hükümeti içindeki yetkililer, kalıcı işgalin getireceği büyük maliyet ve askeri kayıp nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'dan alternatif yollara yönelmesini istiyor.

NATAZARİM HATTI KALICI İŞGAL İÇİN KULLANILIYOR

Washington Post (WP) gazetesinin yayınladığı uydu görüntülrinden yararlanarak yayınladığı haberde, İsrail'in Natazarim hattı çevresindeki binaları yıkarak bölgedeki Türk Dostluk Hastanesi'ni karargah olarak kullanmaya devam ettiği aktarıldı. Daha önce bölgede dört kalıcı askeri üs kurduğu belirlenen İsrail ordusu, mart ayından bu yana 3 yeni üs daha inşa etti. İşgalci güç, bölgeyi meskun mahal olmaktan çıkarmak için bölgedeki en büyük yerleşim olan Nusayrat Kampı'nı da yerle bir ederek burada yaşayan sivilleri tehcir etmişti. Kamp, saldırılar yüzünden kullanılamaz hale gelmişti.

FELLUCE TAKTİĞİ UYGULANIYOR

İsrail'in yeni adımı ABD ordusunun 2003 yılında Irak'ı işgal ederken Iraklı direniş gruplarına karşı Felluce'de kullandığı taktiğe benzetiliyor. ABD ordusu, daha önce ağır kayıplar vererek çekildiği Felluce'de, meskun mahaldeki binaları yıkarak ilerlemeye kaydetmeyi denemiş ve binlerce sivili öldürerek kenti işgal etmişti. ABD yönetimi, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonunun hemen ardından İsrail ordusuna eğitim vermesi için Felluce'deki harekatını yöneten General James Glynn'i Tel Aviv'e göndermişti. Glynn, ABD ordusunun tam kuşatma, yoğun top ateşi ile araziyi çıplak hale getirme ve büyük sivil katliamlarla direnişçilerin moralini düşürme şeklinde formulleştirdiği Felluce'deki harekat taktiğini İsrail ordusuna anlatmıştı.

CEHENNEME GİRDİLER

İsrail'in bu taktiğine karşı Hamas ve diğer direniş grupları, sağlam durmaya devam ediyor. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, işgalci İsrail'e karşı uzun bir savaş yürütebilecekleri bir stratejiye sahip olduklarını ve savaş ne kadar uzun sürerse sürsün direnişe devam etmeye hazır olduklarını bildirdi. Son 10 günde Gazze'de ilerleyiş kaydetmeye çalışan İsrail ordusuna ait 100'den fazla zırhlı aracın imha edildiğine işaret eden Ebu Ubeyde, "Halkımız, işgale karşı destansı bir direniş gösteriyor" ifadelerini kullandı. Son günlerdeki şiddetli çatışmalarda en az 15 İsrail askeri öldürülmüştü.

GAZZE'DE BİR ASKERİ YÖNETİM GÜCÜMÜZÜ AŞAR

Refah'ta 10 gündür devam eden şiddetli saldırılar kapsamında 630 binden fazla sivili yerinden eden İsrail ordusu, yüzlerce sivili öldürmüş ve Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi nedeniyle Mısır ile diplomatik gerilim yaşanmasına sebep olmuştu. Bu gelişmelerin ardından esir aileleri ve muhalefetin Netanyahu'ya yönelttiği eleştirilere son dönemde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da katılmaya başladı.

YILLIK 20 MİLYAR DOLAR MALİYET

İsrail'de yayın yapan Yediot Ahronot gazetesi ise İsrail hükümetinin Gazze'nin işgali ve savaş sonrası askeri yönetimle idaresine dair orduya sunduğu plana dair bilgiler yayınladı. Gazetenin haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın kesinlikle reddettiği planlamanın uygulanması yıllık 20 milyar dolara mal olacak. Planın uygulanması için Gazze'ye dört hücum tugayı ve bir savunma tugayı konuşlandırılmasına ve binlerce yedek subayın da kalıcı olarak görev yapmasına ihtiyaç duyuluyor.

İsrailli vekilden vahşet çağrısı

Gazze'de 7 ayı aşkın bir süredir 35 bin sivili öldüren ve bölgeyi harabeye çeviren İsrail'in işlediği savaş suçları, hükümet destekçisi fanatik siyasetçileri tatmin etmiyor. İsrailli milletvekili Amit Halevi, bu katliamlara rağmen hala Hamas ve İslami Cihad'ın yok edilememesinden şikayet etti. Halevi, "Philadelphia Koridoru'nu (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) tutmadınız, Gazze'yi bölmediniz, yakıtı kontrol etmediniz, yardımları kontrol etmediniz, yardımları dağıtan siz değilsiniz. Dolayısıyla bölgenin kontrolü sizde değil" diyerek bütün bu vahşetlerin yapılması gerektiğini ilan etti.

Müzakereler tamamen durdu

İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdürmesi ve Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinin ardından askıya alınan ateşkes ve esir takası müzakerelerinin tamamen durduğu bildirildi. İsrail yayın kurulu (KAN), müzakerelerin esirlere karşılık kalıcı ateşkes istenmesi nedeniyle sonlandığını belirtirken, "Kaynaklar, taraflar arasındaki boşlukların çok büyük olduğunu ve 'savaşın sonu' teriminin tanımına ve İsrail'in Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği kişilerin isimleri üzerinde veto talebine vurgu yaparak anlaşmazlığın çok büyük olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.







