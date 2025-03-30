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Filipinler'de eğitim uçağı düştü: İki kişi öldü

Filipinler'de eğitim uçağı düştü: İki kişi öldü

11:5330/03/2025, Pazar
DHA
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Filipinler Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Filipinler Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeyindeki Pangasinan eyaletinde iki kişilik bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir öğrenci hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, eğitim uçağı Lingayen kasabasında açık bir alana düştü ve iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda başka ölen ya da yaralanan olmadığını bildirildi.

Filipinler Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

#Filipinler
#Manila
#Pangasinan

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