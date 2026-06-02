Filipinler'de inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

10:452/06/2026, Salı
AA
Yapımı süren 9 katlı bina yerle bir olmuştu
Filipinler'de inşaat halindeki 9 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı. Yapımı süren 9 katlı binanın 24 Mayıs'ta çökmesinin ardından itfaiye ve acil durum ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, ülkenin Luzon bölgesindeki binanın 24 Mayıs'ta çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalanlardan bazılarının cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye çıktığını belirten yetkililer, 3 kişinin halen kayıp olduğunu, arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yapımı süren 9 katlı binanın 24 Mayıs'ta çökmesinin ardından itfaiye ve acil durum ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı kurtarma çalışması başlatılmıştı.


