|
Dünya

Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'ndeki ekiplerimizle iletişim kesildi

Filistin Kızılayı, internet ve iletişim kesintisi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ekipleriyle temaslarının koptuğunu duyurdu.

08:24 - 27/12/2023 mercredi
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde obüslerle Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini hedef aldığı belirtildi.


Saldırıda, iletişim hizmetlerinin kesintisinde tek haberleşme aracı olarak kullanılan "VHF telsiz iletişim sistemine" zarar verildiği aktarılan açıklamada, “İletişim ve internet hizmetlerinin kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ekiplerimizle temasımız tamamen koptu. Bu durum, ambulans ve acil durum ekiplerinin hasta ve yaralılara ulaşmasında büyük zorluk teşkil ediyor” denildi.



Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.


Şirket, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde internet ve iletişimin 8. kez kesildiğini açıklamıştı.

#Filistin Kızılayı
#Gazze
#İletişim
#İsrail
il y a 1 heure
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ronaldo, Talisca ve Mane şova devam etti: Al Nassr deplasmanda Al Ittihad'ı 5-2 mağlup etti