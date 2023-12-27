Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'ndeki ekiplerimizle iletişim kesildi

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki çatışmaların yoğunlaşacağı ve uzayacağı yönündeki açıklaması Fransa'da da ciddi endişeye yol açtı. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bölgede son günlerdeki sistematik bombardımanlarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği anımsatılırken, "Fransa, ateşkese götürecek bir aranın derhal sağlanması çağrısını güçlü bir şekilde yineliyor" ifadesine yer verildi.