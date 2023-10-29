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Filistin Kızılayı İsrail'in tehdit ettiği Kudüs Hastanesinde çalışmanın süreceğini duyurdu

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin bombalama tehdidinde bulunduğu Gazze'deki Kudüs Hastanesini tahliye etmeyeceklerini bildirdi.

18:35 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 20:21 - 29/10/2023 Pazar
AA
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems yaptığı açıklamada,
İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Kudüs Hastanesinin çevresini hedef aldığını ve hastaneyi bombalama tehdidini yinelediğini belirtti.
Nems, hastaneyi boşaltmamaya ve çalışmayı sürdürmeye karar verdiklerini ifade etti.

Filistin Kızılayı, öğle saatlerinde İsrail güçlerinin, Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmalarını istediğini ve sabahtan itibaren hastane çevresinin vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilmişti.


Katliam dolu 23 gün: Katil İsrail Gazze'de ölüm saçıyor
Katliam dolu 23 gün: Katil İsrail Gazze'de ölüm saçıyor

Katil İsrail'in özellikle sivilleri ve bebekleri hedef aldığı Gazze'ye yönelik bombardımanı, 23'üncü gününde de aralıksız devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu bitmek tükenmek bilmeyen saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İşgalciler Gazze'nin En-Nuseyrat, Cebaliye, El-Bureyc ve Eş-Şati mülteci kampları ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentleri, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Tel-el-Heva mahallelerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 130'un üstünde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı belirtildi. Son bombardımanla, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 8 bine, yaralı sayısı ise 20 bine ulaştı. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...


#Filistin
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#Kudüs
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