Filistin'de kabine değişikliği

00:4810/11/2025, Pazartesi
AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Hükümeti İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre Maliye ve Ulaştırma Bakanlarının istifa ettiği ve kabinede değişiklik yapılacağı ifade edildi. Yeni bakan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın huzurunda yemin edecek.

Filistin Hükümeti İletişim Ofisi, Maliye Bakanı Ekrem el-Baytar’ın istifa ettiğini ve kabinede, Maliye ile Ulaştırma bakanlıklarını kapsayan bir değişikliğe gidildiğini duyurdu.

İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma Bakanı Tarık Zaarab’ın 21 Ekim’de istifasını sunduğu ve Başbakan Muhammed Mustafa’nın bu istifayı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın huzurunda, Muhammed el-Ahmed’in Ulaştırma Bakanı olarak yemin edeceği ifade edildi.

Ayrıca, Maliye Bakanı Ekrem el-Baytar’ın istifasının ardından, Başbakan Muhammed Mustafa’nın Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Estephan Anton Selame’yi, mevcut görevlerine ek olarak Maliye Bakanlığını yürütmekle görevlendirdiği bildirildi.

Baytar’ın istifasının tarihi veya gerekçesine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Başbakan Mustafa hükümetinin 31 Mart 2024’te yemin ederek göreve başlamasından bu yana kabinede birkaç değişiklik yapıldı.

Devlet Başkanı Abbas, 23 Haziran’da, Farsin Ağabekyan’ı Dışişleri Bakanı, Estephan Selame’yi ise Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı olarak atayan bir kararname yayımlamıştı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, 22 Mayıs’ta Başbakan Mustafa’nın, Vail Zakut’un
“kişisel nedenlerle”
istifasını kabul ettiğini ve Sosyal Kalkınma Bakanı Semah Hamad’ı geçici olarak Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığını yürütmekle görevlendirdiğini bildirmişti.



